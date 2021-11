Gewinnspiel | Familienspaß im November – Das LEGOLAND Deutschland Resort verlängert die Saison

Das LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg geht in die Verlängerung und hat nach der regulären Saison und dem Ende der Herbstferien weiterhin geöffnet: Ab 11. November sorgen Freizeitpark und Feriendorf immer donnerstags bis sonntags für Familienspaß und Abenteuer. Am 28. November findet das Saisonfinale mit großem Feuerwerk über dem LEGOLAND statt. Jetzt Karten gewinnen!

Bis dahin laden die 10 Themenwelten zu herrlich herbstlichen Familientagen zwischen farbigem Laub, bunten LEGO® Steinen und farbenfrohen Fahrgeschäften ein. Von der gemeinsamen Safari durch das Amazonasgebiet und der turbulenten Tempelexpedition im LAND DER PHARAONEN über Sightseeing im LEGO Miniatur-Venedig bis hin zur fantastischen Reise durch die Welt von LEGO Mythica im parkeigenen 4D-Kino warten zahlreiche schöne Erlebnisse auf Familien. Die LEGO Helden freuen sich auf Selfies mit ihren Fans, das neue Kreativzentrum „Planet LEGOLAND“ inspiriert zu fantasievollen Bauwerken und Restaurants und Cafés laden zu einer gemütlichen Kaffee- und Kakaopause zwischendurch ein.

Mit Übernachtung im angrenzenden Feriendorf wird aus dem Tagesausflug zudem ein großartiger Familienkurzurlaub. Direkt vor der Haustür. Derzeit gilt 3G im gesamten Resort. Weitere Infos unter www.LEGOLAND.de

Das können Sie gewinnen:

2 x 4 Tageskarten für das LEGOLAND Deutschland.

