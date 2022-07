Funkelnde Sommernächte und Motocross-Action – der Jubiläumssommer im LEGOLAND® Deutschland wird spektakulär. Die Funkelnden Sommernächte am 30. Juli sowie 6. und 13. August führen die Parkbesucher auf eine Zeitreise in die goldenen 20er des vorigen Jahrhunderts: Das extralange Parkvergnügen bis 22 Uhr, faszinierende Shows und Live Bands stehen in dieser Saison unter dem Motto „Vintage Glamour“. Freunde der adrenalingeladenen Action erwartet dann am 24. Juli jede Menge Nervenkitzel beim ersten LEGO® City Stuntz Event im LEGOLAND! Im Bikepark tauchen Besucher in die Welt von LEGO City Stuntz ein und können mit den LEGO Stuntbikes spannende Challenges, wie z.B. den Speedmesser oder den Sprung durch den Feuerring, meistern.

Highlights des Events: Der Freestyle-Motocross-Weltmeister Luc Ackermann ist im LEGOLAND und begeistert die Besucher mit zwei Stuntshows der Extraklasse! Vor einer malerischen Kulisse auf dem Parkgelände des LEGOLAND Deutschlands fliegt er am 24. Juli kopfüber durch die Lüfte. Backflips oder Rotationen um die eigene Achse – in schwindelerregenden Höhen zeigt der FMX-Star mit zwei weiteren Fahrern sein Können jeweils um 13:30 Uhr und 17:30 Uhr. Zwischen den Stuntshows kann Luc Ackermann bei einer Autogrammstunde im Park hautnah erlebt werden.

Der junge Profi-Sportler ist erst 24 Jahre alt und schon amtierender Weltmeister im Freestyle-Motocross – Hier habt ihr die Chance Teil seines nächsten großen Abenteuers zu sein: Wir verlosen 2x 4 Tagestickets für das LEGO City Stuntz Event am 24. Juli im LEGOLAND Deutschland.

