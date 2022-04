Gewinnspiel | Frühling unter Palmen in der Therme Erding

Endlich wieder Lebensfreude und Leichtigkeit spüren! In der größten Therme der Welt, der Therme Erding, genießen die Gäste den Frühling unter Palmen. Für Erholung, Spaß und Action sorgt eine einzigartige Vielfalt an Pools, thematisierten Saunen und 27 spektakulären Rutschen. Einen unvergesslichen Urlaubstag versprechen beeindruckende Showacts, Livemusik und ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.

Von Samstag, den 9. April bis Sonntag, den 24. April, versprechen kunterbunte Osterferienaktionen in den Familienbereichen der Therme Erding grenzenlose Urlaubsfreude: Es glitzert und funkelt, wenn die farbenfrohen Airbrush- & Glitzer-Tattoos aufgemalt werden und die magischen Zaubereinlagen mit Manuela und Käpt‘n Louie lassen nicht nur Kinderaugen strahlen.

Bei der CineWave von Freitag, den 8. April bis Sonntag, den 10 April (jeweils um 19 Uhr), verwandelt sich das Wellenbad in eine faszinierende Kinowelt für Groß & Klein. Die Besucher genießen tolle Filme auf einer XXL-Leinwand, während sie sich in komfortablen Poolsesseln in der Lagune treiben lassen.

Frühlingsgefühle der besonderen Art versprüht jeden Samstagabend im April die neue Eventreihe Nacht der Künstler. Auf den Showbühnen in den Bereichen Therme und

VitalTherme & Saunen begeistert ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, während sich die Gäste mit einem fruchtigen Südseecocktail im 34 Grad warmen Thermalwasser zurücklehnen.

Durch aktuelle Beschlüsse der bayerischen Landesregierung kann die Therme Erding ab Sonntag, den 03. April 2022, Gäste wieder ohne Berechtigungs-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) in Empfang nehmen. Darüber hinaus entfällt auch die Maskenpflicht.

Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm und Thermenbesuch unter www.therme-erding.de.

