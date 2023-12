Gewinnspiel | „GIRL YOU KNOW IT´S TRUE“ – Die Vorpremiere des MILLI VANILLI-Films mit Regisseur VERHOEVEN im Liliom

Wir verlosen 5 x 2 Freikarten für den Besuch von Star-Regisseur SIMON VERHOEVEN im Liliom Kino Augsburg am So. 17.12.2023 um 15:00 Uhr.

Einer der erfolgreichsten Regisseure Deutschlands wird dann seinen tollen neuen Film GIRL YOU KNOW IT´S TRUE über die Geschichte der Band MILLI VANILLI persönlich und exklusiv vor Kinostart am 21.12.2023 vorstellen und dabei auch den LILIOM CINEMA AWARD bekommen. Und nach dem Film können die Besucher ihm Fragen stellen!

Für alle, die ganz sicher dabei sein wollen, gibt es Tickets täglich ab 15:00 Uhr an der Kinokasse und online unter folgendem Link:

www.liliom.de/programm-ubersicht

