Max Raabe & Palast Orchester wieder unterwegs: “Guten Tag, liebes Glück”.

Die Eröffnungszeile “Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein” wird Herzen und Ohren des Publikums genau so beglücken wie andere Textdichtungen aus der Feder Max

Raabes – etwa “Statt Cannes und Nizza / säß ich mit Pizza / viel lieber mit dir Hand in Hand” aus “Côte d ́Azur”. Diese und weitere Titel des begleitenden Albums

“Max Raabe & Palast Orchester MTV Unplugged” werden für die Konzerttour “Guten Tag, liebes Glück” geschickt verwoben mit alt-geliebten und neu entdeckten Liedern aus den 20er/30er Jahren.

Am Mittwoch, 02. November 2022 gastieren Max Raabe & Palast Orchester um 20:00 Uhr in der Kongresshalle Augsburg (Kongress am Park).

Presse Augsburg verlost für die musikalische Reise in die Vergangenheit 5×2 Tickets

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 25. Oktober 2022, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.