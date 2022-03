Gewinnspiel | Happy Birthday LEGOLAND® Deutschland – Start in die Jubiläumssaison am 2. April

Der Familien-Freizeitpark in Günzburg wird 20 und startet am 2. April in eine fulminante Jubiläumssaison: vollgepackt mit großartigen Events und exklusiven Neuheiten. Zusammen mit vielen weiteren LEGO® Lieblingen heißt Parkdrache Olli die Besucher ab Samstag, 2. April im LEGOLAND® Deutschland herzlich willkommen und gibt den Startschuss für LEGO Spaß und Achterbahn-Action in mittlerweile 10 Themenwelten und über 60 Attraktionen.

Von gemütlichen Bootsfahrten bis hin zum wilden Ritt auf der Feuerdrachen-Achterbahn sind dabei für jedes Alter spannende Abenteuer geboten. Am 9. und 10. April erwartet die Gäste das große ANTENNE BAYERN Familien-Wochenende. Die ANTENNE BAYERN Radiomoderatoren sorgen mit Musik, Live-Acts, interaktiven Spielen und Spaß für herrlich ausgelassene Stimmung und rufen alle Besucher zum gemeinsamen Bau einer farbenprächtigen LEGO Blumenwiese auf.

Weitere Events und Informationen unter www.LEGOLAND.de

Presse Augsburg verlost 3 x 4 LEGOLAND Tageskarten inklusive freies Parken

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 27. März 2022, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.