Gewinnspiel | Helau und Alaaf! Faschingsferien in der Therme Erding

Hier liegt Urlaub in der Luft! In der größten Therme der Welt, der Therme Erding, finden alle Familien ihr Paradies unter Palmen. Das Konzept: Unzählige Attraktionen für alle Altersklassen und Bedürfnisse und täglich hunderte Gratis-Aktionen, die den Urlaubstag zum absoluten Erlebnis machen. Pünktlich zu Beginn der Faschingsferien dürfen sich die Gäste auf ein abwechslungsreiches Animationsprogramm von Sa., den 22. Februar bis So., den 1. März freuen.

Richtig magisch wird es, wenn Manuela und Käpt‘n Louie ihre Zaubereinlagen zum Besten geben und auch die allseits beliebten Airbrush- & Glitzer-Tattoos bereiten legendäre Urlaubsstunden. Bei Schnellzeichner Alexander Amelkin bewundern die Thermengäste aufwendige Porträts, die in Windeseile entstehen und mit Bauchredner Matze und seinem quasselnden Zoo erleben die Kids tierischen Spaß.

In den Familienbereichen der Therme Erding bringen jede Menge weitere Highlights nicht nur Kinderaugen zum Strahlen: 27 spektakuläre Rutschen lassen den Atem stocken, die türkis-glitzernde Lagune lädt zum Bad in meterhohen Wellen ein und in der exotischen Therme erfahren bereits Kinder die wohltuende Wirkung des heilsamen Thermalwassers.

Und während sich die Kleinen so richtig austoben, erleben die Eltern in der VitalOase (ab 16 J.) und der textilfreien VitalTherme mit 28 Saunen (ab 16 J.) einmalige Wohlfühlstunden in traumhaftem Südseeambiente.

Gäste buchen einfach am Empfang oder im Onlineshop den regulären Eintritt für Therme, Wellenbad & Rutschen – das Faschingsferienprogramm gibt’s gratis dazu!

Mehr Informationen und Öffnungszeiten unter www.therme-erding.de

Therme Erding | Thermenallee 1 – 5 85435 Erding