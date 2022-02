Gewinnspiel | Jetzt besonders ruhige Stunden im Urlaubsparadies Therme Erding genießen

365 Tage Sommer, türkisfarbenes Wasser, exotische Großpalmen und das ganz in der Nähe – wer der kalten Jahreszeit für ein paar Stunden entfliehen möchte, findet in der größten Therme der Welt, der Therme Erding, seine persönliche Wohlfühloase.

Auf insgesamt 185.000 Quadratmetern Urlaubsfläche bietet die Therme Erding Erholung, Spaß und Action für alle Ansprüche. Zahlreiche Familienattraktionen laden Groß und Klein zum Thermalheilbaden und Wohlfühlen unter Palmen ein. Im riesigen Wellenbad sorgen aufregende Wellen mit bis zu 2 Metern Höhe für Badespaß wie im echten Meer, während die Gesundheitsbecken, wie der 38°C warme Jungbrunnen, zum Relaxen einladen. Bei der Aquagymnastik im großen Thermenpool kann sich die ganze Familie auspowern und anschließend mit einer wohltuenden Gesichtsmaske auf den zahlreichen Liegemöglichkeiten entspannen. Im Galaxy Erding kommen kleine und große Actionfans auf 27 spektakulären Rutschen in 3 Schwierigkeitslevels auf ihre Kosten.

Wohlige Wärme und einmalige Wohlfühlmomente erleben Gäste ab 16 Jahren in den Wellnesswelten. Die neue, größere VitalOase (textil) begeistert bereits seit Oktober mit einer Vielzahl an neuen Attraktionen, die doppelt so viel Wellness und Erholung bieten. In der VitalTherme & Saunen (textilfrei) gehen die Besucher in liebevoll thematisierten Saunen und Dampfbädern auf eine Entdeckungsreise um die Welt. Ein abwechslungsreiches Aufgussprogramm und traumhafte Ruheoasen runden das Wellnesserlebnis ab. Als besonderes Highlight lockt die neueröffnete Sky Lounge auf der Saunaempore mit herrlichem Ausblick und vielen kostenlosen Liegemöglichkeiten.

Geheimtipp

Aktuell können Besucher der Therme Erding an Werktagen in besonders ruhiger Atmosphäre entspannen. Die weniger besuchte Zeit unter der Woche bietet die perfekte Möglichkeit, um ein paar erholsame Stunden unter Palmen zu verbringen. Speziell im Winter gilt: Wer mindestens einmal pro Woche in die Sauna geht, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Das Schwitzen stärkt die körpereigene Widerstandskraft und beugt Erkältungen vor.

Weitere Informationen und Öffnungszeiten unter www.therme-erding.de

