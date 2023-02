Gewinnspiel | „Jetzt schlägt´s #13“ – Michael Mittermeier kommt mit neuem Programm nach Augsburg

Der Godfather der Deutschen Stand Up Michael Mittermeier macht das Dutzend mehr als voll. Programm Nr. 13!



Für alle, die auch mal gerne im Flugzeug in Reihe 13 sitzen. Und für alle Triskaidekaphobier ist ein besonderer Platz reserviert. Fürchtet Euch nicht, denn God is a Comedian, but the Devil‘s got Funny Bones.

Am 27.11.23 ist Michael Mittermeier mit „Jetzt schlägt´s #13“ zu Gast im Kongress am Park Augsburg. Der Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem bei Eventim.

Mit Kaya Yanar gastiert eine weitere Größe der Unterhaltungsszene bereits am 20.6.23 in der Kongresshalle.

Presse Augsburg verlost 3×2 Tickets für die Show von Michael Mittermeier in Augsburg

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Kommentieren, mit welchem Programm Mittermeier einem breiten Publikum bekannt wurde und vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. März 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.