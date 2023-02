Gewinnspiel | Kaya Yanar mit FLUCH der FAMILIE zu Gast in Augsburg

Unsere Familie können wir uns nicht aussuchen, für manche ist es ein Segen, für andere ein Fluch. Soll man seine Eltern ehren, auch wenn sie bekloppt sind? Auf ihren Rat hören, auch wenn sie nicht wissen, wie man ne Tür auf macht?

Kaya hatte eine „spezielle Familie“: ein strenger Vater, eine ängstliche Mutter und ein hochintelligenter aber komplizierter Bruder. Dann auch noch der Migrationshintergrund. Er hatte damals nur zwei Optionen: Entweder Komiker oder Klapse.

In der Klapse wollten sie ihn nicht, und Kaya entdeckte die Formel: Comedy=Schmerz + Zeit. Jetzt im besten Alter angekommen, reflektiert Kaya nicht nur über seine Kindheit und Familie, sondern auch über sich und seine zukünftige Familie. Kaya will unbedingt Vater werden und verhindern, dass seine Kinder eines Tages ein Bühnenprogramm schreiben müssen, um ihren Vater zu verarbeiten.

Wird er ein guter Vater sein? Wird er seine Traumata rechtzeitig therapiert haben? Wird er Fluch oder Segen der Familie werden?

Keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall lustig werden, in Kaya Yanars neuem Bühnenprogramm: „Der Fluch der Familie“, kommst Du, Guckst Du, Lachst Du! Am 20.6.23 ist er zu Gast im Kongress am Park Augsburg, Beginn ist 20 Uhr.

Auch Hagen Rether kommt

Bereits einen guten Monat zuvor ist Hagen Rether dort auf der Bühne zu sehen. „Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn sonst?“ Es ist kein klassisches Kabarett,

was er seinem Publikum serviert, sondern eher ein assoziatives Spiel, ein

Mitdenkangebot. Der Kabarettist verweigert die Verengung komplexer Zusammenhänge

und gesellschaftlicher wie politischer Absurditäten auf bloße Pointen. Auch das

Schlachten von Sündenböcken und das satirische Verfeuern der üblichen medialen

Strohmänner sind seine Sache nicht, denn die Verantwortung tragen schließlich nicht

allein „die da oben“.

Mehr Infos unter: https://konzertbuero-augsburg.de/

Tickets unter: Eventim.de

