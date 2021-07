Gewinnspiel | Lange Nächte im LEGOLAND Deutschland im Zeichen von Neuheiten, Wasserspaß und LEGO NINJAGO

Sechs Ninjas, sechs Farben: An den drei Langen Nächten wird ein glanzvolles Musikfeuerwerk den Abendhimmel über dem LEGOLAND Deutschland blau, grün, rot, braun, schwarz und weiß erleuchten. Der gesamte Familienfreizeitpark verwandelt sich in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Tagsüber sorgen zahlreiche Wasserattraktionen für Abkühlung – und mit extralangen Öffnungszeiten am 31. Juli, 7. August und 14. August bleibt genug Zeit, um alle Neuheiten auszuprobieren.

Lichterglanz und Lange Nächte

Wenn die Sonne untergeht, wird der ganze Park in magisches Licht getaucht – und das MINILAND mit seinen eindrucksvollen Bauwerken und Straßen leuchtet und schimmert überall. Höhepunkt jeder Langen Nacht ist das spektakuläre Abschlussfeuerwerk mit musikalischer Untermalung. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von LEGO NINJAGO in diesem Jahr ist das Motto der Pyrotechnik-Show dementsprechend die Geschichte der Ninja-Helden und von NINJAGO.

Auch auf der LEGO Arena Bühne wird dieser Geburtstag noch bis Ende August gefeiert: In einer multimedialen LEGO NINJAGO Sommershow zeigen Kai, Zane, Nya, Cole, Jay und Lloyd dreimal täglich atemberaubende Live Akrobatik und mitreißende Action. Zusätzlich laden an diesen Abenden die Künstler von Joy of Voice zu einem stimmungsvollen Galaabend in die LEGO Arena.

Neuheiten in Ruhe ausprobieren

Zwölf Stunden LEGO Spaß erwartet die Besucher an den Langen Nächten Zeit, in denen sie die neuen Attraktionen des Familienfreizeitparks ausführlich unter die Lupe nehmen können. Im neuen, klimatisierten LEGO Kreativzentrum „Planet LEGOLAND“ können sie stundenlang unter dem Motto „Rebuild the World“ eigene Traumwelten aus LEGO Steinen erschaffen und den neuen 4D Film LEGO Mythica ohne Zeitdruck entspannt genießen. Und wer die NINJAGO Mission #BENINJA noch nicht als AR-Attraktion erlebt hat, kann sich mit dieser neuen Technologie ganz in Ruhe beschäftigen.

Abkühlung an heißen Tagen

An warmen Sommertagen locken die spritzigen Wasserattraktionen ins LEGOLAND: Bei Käpt‘n Nicks Piratenschlacht feuern Schiffsbesatzungen mit Wasserkanonen aufeinander, auf der wilden Fahrt mit dem Wellenreiter werden Besucher von Fontänen und Wasserbomben verfolgt und mit der Dschungel X-pedition stürzen ganz Mutige einen zwölf Meter hohen Wasserfall hinunter. Die Kleinen können bei einer lustigen Hafenrundfahrt oder auf einer ruhigen Paddeltour mit der Kanu X-pedition sicher durchs Wasser gleiten oder beim DUPLO Wasserspaß pudelnass werden. Deshalb: Unbedingt Wechselkleidung mitnehme. Mehr Tipps und Infos unter www.LEGOLAND.de.

