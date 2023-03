Gewinnspiel | LEGOLAND® Deutschland eröffnet neue Themenwelt LEGO® MYTHICA

Mit einer spektakulären, mythischen Neuheit startet das LEGOLAND ® Deutschland Resort in Günzburg in die Saison 2023 und präsentiert seinen Gästen eine komplett neue Themenwelt.

LEGO® YTHICA entführt die Besucher in eine mythische Parallelwelt mit von Kindern erschaffenen LEGO Wesen und atemberaubenden Attraktionen. Spektakuläres Highlight ist der weltweit erste LEGOLAND Wing Coaster „MAXIMUS – Der Flug des Wächters“, in dem die Fahrgäste mit einer kurzzeitigen Kopfüber-Fahrt ein völlig neues Gefühl von Freiheit erleben. Für jüngere Gäste sorgen die „Fire & Ice Tower“ für wohliges Bauchkribbeln, denn kleine Drops und Drehungen um die eigene Achse sorgen hier für echtes Freefall-Feeling. Der Bauspaß kommt in der „MYTHICA CreaZone“ nicht zu kurz und im mehrstöckigen Spielplatz LavaLand ist Austoben angesagt. LEGO MYTHICA bedeutet Eintauchen in eine neue Welt und 14 strahlend-bunte Modelle aus 1,5 Millionen LEGO Steinen – wie der riesige, 5 Meter hohe Himmelslöwe MAXIMUS, die große Wasserschlange oder das süße Einhorn Bobs – sorgen für das mythische Flair. Einige der Modelle können mit Augmented Reality und der LEGOLAND App zum Leben erweckt und mit ihnen tolle Erinnerungsbilder gemacht werden.

Mit LEGO MYTHICA wächst der Familien-Freizeitpark in 2023 auf 11 Themenbereiche mit über 68 außergewöhnlichen Attraktionen zwischen mehr als 57 Millionen LEGO Steinen an. Zudem können sich die Besucher auf einen bunten Eventkalender mit den Mythischen Sommernächten, der geheimnisvollen Sommershow oder der beliebten LEGOLAND Parade mit den LEGO Stars an ausgewählten Tagen freuen. Weitere Infos unter www.LEGOLAND.de

