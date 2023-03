Gewinnspiel | MADE IN GERMANY – Zeitreise durch die deutsche Popmusik in Gersthofen

Anzeige | Lieder sind ja immer kleine Geschichten. Und davon gibt es bei Made in Germany Live ganz viele. Doch die brandneue Show ist auch selbst eine (Musik)-Geschichte. Alle Songs, die von einer Live-Band um Thorsten Nathan präsentiert werden, sind eingebettet in eine Zeitreise, die einmal quer durchs deutsche Pop- und Rock-Universum führt. Die Reiseleitung übernimmt dabei Schauspieler, Autor und „Bernd das Brot“ – Erfinder Norman Cöster.

Zusätzlich wird die Show immer von bekannten Special Guests begleitet, in Gersthofen (12.3. 19 Uhr) sind Julia Kautz und die Musikspatzen Neusäß.

FÜR JEDEN GESCHMACK ETWAS DABEI

Made in Germany Live feiert jede Art von Musik aus Deutschland und ist dadurch bunt, abwechslungsreich und überraschend. Dabei kommen natürlich die bekannten aber auch manchmal die etwas unterschätzten und unbekannteren Perlen der deutschen Musikgeschichte zum Zug. Und von den Genres her ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Hier wird selbst ein Rock-Muffel zum größten Luftgitarren-Helden und ein heimlicher Duschen-Trällerer zum Mitsing-Profi.

MEHR ALS EIN KONZERT

Aber Made in Germany Live ist nicht nur ein mitreißendes Konzert mit einer fantastischen Band. Das Publikum lernt im Laufe des Abends einen verschrobenen Professor kennen, der mittels einer Zeitmaschine durch die Jahre reist und dabei die musikalischen Meilensteine streift. Und weil in jedem Genie meist auch ein kleiner Chaot steckt, sind viele Lacher, überraschende Wendungen und ganz eventuell technische Pannen vorprogrammiert. Aber es gibt auch was fürs Herz. Denn der Professor ist auf der Suche nach seiner großen und verlorenen Liebe. Wird er sie finden? Wer ist diese geheimnisvolle Frau? Und wird es prominente Special Guests auf der Bühne geben? Fragen über Fragen, die mit etwas Glück alle im Laufe des Abends beantwortet werden.

KLASSIKER UND AKTUELLE HITS

Das Programm von Made in Germany Live setzt sich aus Klassikern und Songs neueren Datums zusammen. Freuen Sie sich auf die Hits von Udo Lindenberg, Sarah Conor, Andreas Bourani, Die Ärzte, Marius Müller-Westernhagen, Nena, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Gregor Meyle, Karat, Die Fantastischen Vier, Ich & Ich, Johannes Oerding und vielen mehr.

Sonntag 12.03.2023 / Beginn: 19.00 Uhr / Einlass: ab 18.00 Uhr

Gersthofen / Stadthalle

Kartenvorverkauf: Die nummerierten Sitzplätze erhalten Sie bei der Stadthalle Gersthofen sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Eventim und auf www.eventim.de.

