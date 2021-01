Doch damit nicht genug. Zwiselsberger möchte auch im Bereich soziale Netzwerke neue Wege gehen. „Ich plane bereits eine wöchentliche Instagram Live-Sprechstunde. Hierbei haben Teilnehmer die Möglichkeit, mir direkt ihre Fragen zum Thema Alltag mit Hund zu stellen. Hierzu werden alle Infos rechtzeitig auf der Website bzw. auch dem Instagram-Channel von Martin Rütter DOGS Augsburg bekannt gegeben.“

Alles in allem handelt es sich beim „Home-Schooling“ für Hunde um ein spannendes Konzept, welches eine echte Alternative in Pandemie-Zeiten und auch darüber hinaus darstellt. So schließt Zwiselsberger mit den Worten: „Ich schätze den persönlichen Kontakt zu meinen Kunden sehr und kann es kaum erwarten mit ihnen wieder auf der Trainingswiese zu stehen. Aber auch das Online-Training hat seinen Reiz und wird sicherlich auch in Zukunft ein fester Bestandteil meines Angebots bleiben.“

Weitere Infos zum Angebot gibt es hier: https://www.martinruetter.com/augsburg/

Gewinnspiel: Presse Augsburg verlost einen Ersttermin im Wert von 89 Euro

Im Ersttermin lernt Dein DOGS Coach Dich und Deinen Hund bzw. Deine Hunde kennen. Er nimmt sich nur für Dich Zeit, um individuell auf Dein Anliegen einzugehen.

Durch seine Fragen, Deine Beschreibungen und das Beobachten des Hundes/der Hunde ist es ihm dann möglich einen Trainingsplan zu erstellen, der genau auf Dich und Deinen Hund bzw. Deine Hunde zugeschnitten ist. Gemeinsam mit Deinem DOGS Coach startest Du im Anschluss daran die ersten praktischen Übungseinheiten.+

So können Sie gewinnen: 1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen 2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –>Zum Beitrag 3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Januar 2021, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier.