Sommer, Sonne, Urlaubsflair – auf geht´ s in die Sommerferien! Ein anstrengendes Schuljahr geht zu Ende und wir feiern die Schüler!

Die Therme Erding schenkt allen, die am Freitag, den 29. Juli ihr Zeugnis an den Thermenkassen vorzeigen, eine Bonusstunde. Mit dieser können die Gäste ihren Aufenthalt gratis um eine Stunde verlängern. Für diejenigen mit einem oder mehreren 1ern im Zeugnis gibt es obendrauf sogar noch eine Kugel Eis geschenkt!

In den Ferien dürfen sich alle Urlaubshungrigen auf Südseefeeling & Ferienspaß vom Feinsten freuen. 185.000 qm weitläufige Urlaubsfläche bieten Erholung, Spaß und Action für alle Ansprüche. In der türkis-glitzernden Wellenlagune badet man wie im echten Meer und das riesige Rutschen-El-Dorado Galaxy Erding mit 9 mega Sommerrutschen bringt große und kleine Abenteurer zum Strahlen. Tolle Ferien-Aktionen für alle Kids und chillige Summer-Vibes am Wochenende machen das Urlaubsglück perfekt! Kids Pools, Beach-Volleyball und viele weitere Attraktionen lassen nicht nur Kinderherzen höherschlagen.

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit der THERME ERDING 2x 4 Tageskarten für einen Familienausflug in die Bereiche Therme, Wellenbad & Rutsche

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 28. Juli 2022, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.