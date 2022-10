Wo klappern Skelette aus LEGO® Steinen und jagen Monster über die Kino-Leinwand? Natürlich im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg! Den gesamten Oktober hindurch steigt die Halloween Monster-Party zwischen LEGO Modellen und Fahrattraktionen mit jeder Menge Gruselspaß im LEGOLAND Park.

Wer passiert den Monster Security-Check? Wer wagt sich ins Gruselhaus? Und wer macht die schönsten Fotos mit Frankenstein, Hexe und Co. während der LEGOLAND Parade? In der Halloween-Straße leuchten Tausende von Kürbissen und im MINILAND sind unzählige, süße Halloween-Szenerien zu entdecken. Gespenstisch-schöne Aktionen zum Mitmachen warten an jeder Ecke. An allen Oktober-Samstagen sorgen die frechen LEGO Helden für extra-langen Spuk-Spaß, es gibt Kinder-Disco und magische Lichteffekte verzaubern bis zur späten Abendschließung um 20 Uhr.

Ganz neu: Erstmals steigt die verrückte Monster-Party auch in den LEGO Studios; mit dem 4D-Filmabenteuer „Die Monster sind los!“. Saison bis 6. November 2022. Mehr Infos unter www.LEGOLAND.de

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit dem Legoland Deutschland in Günzburg 3 x 4 LEGOLAND Tageskarten inklusive freies Parken.

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 27. Oktober 2022, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.