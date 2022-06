Cocktails an der Poolbar, ultimative Sommerhits und tolle Live-Shows! Bei der legendären Bayern 3 Beachparty in der größten Therme der Welt, der Therme Erding, sind einzigartige Urlaubsmomente garantiert. Von Freitag, den 17. Juni bis Sonntag, den 19. Juni liefern die Stars Michael Schulte, Kelvin Jones & Co. den perfekten Sound für heiße Sommertage!

Am Freitag sorgen die DJs von Beachbag und Bayern 3 Moderator und Musiker Sascha Seelemann für eine ausgelassene Stimmung im Thermengarten. Ein besonderes Highlight ist am Freitagabend der Auftritt von Kelvin Jones auf der Bühne vor dem großen Wellenbad-Außenpool. Der Musiker hatte 2014 mit dem Megahit „Call you Home“ seinen Durchbruch und ist aktuell bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ auf Vox zu sehen.

Beste musikalische Unterhaltung garantieren am Samstag Bayern 3 DJ Tonic, die Band Rebel Tell, der Newcomer MTB und Social-Media-Star und Sänger Moritz Garth. Höhepunkt ist am Samstagabend die Performance von Stargast Michael Schulte. Der deutsche Singer-Songwriter überzeugte bereits bei The Voice of Germany und dem Eurovision Song Contest mit seinen Alternativ- und Pop-Hits. Mit seinem aktuellen Song „Here Goes Nothing“ lässt er nicht nur Frauenherzen höherschlagen.

Am Sonntag rocken die Bands Jeden Tag Sylvester, Guten A-Band und Rebel Tell die große Showbühne vor dem Außenpool.

Ob an der Poolbar mit einem sommerlichen Südsee-Cocktail, auf einer der prickelnden Sprudelliegen im Außenbecken oder beim Sonnenbaden auf den zahlreichen Liegemöglichkeiten – hier findet jeder seinen persönlichen Lieblingsplatz, um die unvergleichlichen Acts auf der Bühne hautnah zu erleben. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein ergänzt die vielfältigen Aktionen.

Wer Adrenalin & Action sucht oder einfach nur relaxen möchte, entdeckt in den weiteren Urlaubsbereichen der Therme Erding sein Paradies: Im Wellenbad badet man wie im echten Meer und auf den neun mega Sommerrutschen im Thermengarten rutscht die ganze Familie um die Wette. Zahlreiche Wohlfühl-, Gesundheits- und Sauna-Attraktionen locken in die Wellnesswelten ab 16 Jahren.

Gäste buchen einfach am Empfang oder im Online Shop den regulären Eintritt für Therme, Wellenbad & Rutschen – die Beachparty gibt’s gratis dazu! Alternativ können im Online Shop der Therme Erding limitierte Event-Tickets gekauft werden. Für einen garantierten Eintritt zur Bayern 3 Beachparty am Samstag, den 18. Juni 2022 sind der Kauf eines Eventtickets oder eine vorherige Online-Reservierung dringend notwendig.

