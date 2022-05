Gewinnspiel | Muttertag unter Palmen – Herrliche Wohlfühlzeit in der Südsee-THERME Bad Wörishofen erleben

Im paradiesischen Ambiente der THERME Bad Wörishofen mit echten Palmen, türkisglitzernden Wasserflächen und traumhaften Ruheoasen wird der Muttertag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Neben dem einzigartigen Südsee-Ambiente genießen die Besucher der THERME am Muttertag, den 8. Mai ein exklusives Beauty- und Verwöhnprogramm im Thermenparadies sowie vitalisierende Aufguss-Specials, wie den ‚Tulpenzauber‘- und ‚Beauty-Queen‘-Aufguss im Vitalbad und den Saunen. Eine Bonusstunde Urlaubsverlängerung als Dankeschön für alle Mütter an ihrem Ehrentag macht den Wohlfühltag perfekt.

Für diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Geschenk zum Muttertag sind, hält die THERME am Empfang sowie im Online-Shop unter shop.therme-badwoerishofen.de eine große Auswahl an Gutscheinen bereit. In der print@home-Variante sind diese sogar im Muttertags-Design erhältlich.

Presse Augsburg verlost 2×2 Tageskarten für die THERME mit Vitalbad & Saunen in der THERME Bad Wörishofen!

Wie können Sie gewinnen?

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen –> Zum Beitrag

3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 07. Mai 2022 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier.