Gewinnspiel | Ninja-Fans aufgepasst: Wir schicken euch ins LEGOLAND®!

Erstes NINJAGO® Quartier öffnet im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg – wir verlosen eine exklusive Vorab-Übernachtung vom 3. auf den 4. Juni 2022 im bayerischen Günzburg.

Fans der beliebten LEGO® NINJAGO® Helden Nya, Lloyd und Kai werden nicht mehr stillsitzen können: Am 4. Juni öffnet das deutschlandweit erste NINJAGO® Quartier im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg und wir verlosen eine Übernachtung in der brandneuen Unterkunft noch vor offizieller Eröffnung.

Zähne putzen neben Kai, einschlafen bei Meister Wu und am nächsten Morgen nach dem Frühstück ab in den LEGOLAND Park, zu spannenden Abenteuern in der LEGO NINJAGO WORLD: Anlässlich der Eröffnung ist am 4. Juni ein großer NINJAGO Parcours aufgebaut und „Ninja Warrior“ Christian Balkheimer ist höchstpersönlich vor Ort, um mit den Gästen an verschiedenen Stationen Geschicklichkeit und Ausdauer zu trainieren.

Freu dich außerdem auf die weltweit erste LEGOLAND Parade, die ihre Premiere heute, am 21. Mai feiert, und genieße Familienspaß und Achterbahn-Action in über 60 weiteren Attraktionen.

Wir verlosen* 1 exklusive Sneak-Preview-Übernachtung mit Frühstück im neuen NINJAGO Quartier für 4 Personen am 3. Juni plus Eintritt ins LEGOLAND Deutschland am 3. und 4. Juni 2022.

Wie können Sie gewinnen?

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen –> Zum Beitrag

3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 29. Mai 2022 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier.

*Die Barauszahlung oder der Weiterverkauf sind nicht möglich, der Gewinn ist ausschließlich am 3./4. Juni 2022 einlösbar.