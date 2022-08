Eine Reise um die Welt – vollkommen entspannt und ohne lange Flugreise: in der Therme Erding bietet der Bereich VitalTherme & Saunen seinen Gästen seit 15 Jahren eine Auszeit vom Alltag. Feines ferner Länder und fremder Kulturen trifft unter echten Palmen auf wohlige Wärme, Heilwasser und Wellness.

Die größte Saunalandschaft der Welt begrüßt jährlich über 500.000 Gäste und damit doppelt so viele, wie im Jahr 2005, vor der großen Erweiterung. Diese erwartet in 24 thematisierten Saunen ein umfangreiches Aufguss- und Aktionsprogramm mit täglich über 100 kostenlosen Aktionen. Ob verlockender Brotduft in der Backstubensauna und fröhliches Klatschen in der Kelten-Thron-Sauna oder die Magnolien-Sauna im „Ladys only“, der Marktführer bietet Abwechslung auf Weltklasse-Niveau. In der Therme Erding wird Saunieren und Entspannen zum wahren Erlebnis. Selbst während dieser hochsommerlichen Tage besuchen täglich 600 – 800 Gäste das Saunaparadies und genießen die liebevoll angelegten, großzügigen Gartenanlagen ausgiebig. Die Verweildauer liegt durchschnittlich bei 8 Stunden.

Über 100 echte Palmen, türkisblaues Wasser und ein Cocktail an der Poolbar bescheren den Besuchern echte Urlaubsmomente ohne lange Anreise. Schon das macht die Therme Erding zu einem nachhaltigen Touristenziel, welches für viele Gäste die lange Flugreise ersetzt. Die zu öffnenden Glaskuppeln sparen an sonnigen Tagen Heiz- und an warmen Sommertagen Lüftungsenergie. Die geothermische Nutzung des 65°C warmen Heilwassers spart CO 2 und erzeugt mit dem angeschlossenen Blockheizkraftwerk neben Strom auch Wärme für die Becken und Saunen. Dadurch kann die Therme Erding ihren Anspruch des perfekten Sauna- und Badevergnügens weiterhin erfüllen und ihren Gästen Saunavielfalt und 34 Grad warmes Wasser bieten.

Zukünftig will die Therme Erding energietechnisch komplett autark werden. Gerade laufen die finalen Verhandlungen zur Auftragsvergabe für Photovoltaikanlagen. Dass diese Verhandlungen erst jetzt stattfinden konnten, liegt im Genehmigungsverfahren begründet. Jörg Wund, Geschäftsführer der Therme Erding, ist sich sicher: „Unser Ziel ist es, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen und immer wieder auch zu übertreffen. Wir steuern die Therme Erding mit Weitblick und Innovation durch die Energiekriese, um den Gästen weiterhin ihr perfektes Urlaubserlebnis in der größten Therme der Welt zu ermöglichen.“

Tipp

Am Samstag, den 6. August, feiert die VitalTherme & Saunen ihren 15. Geburtstag mit einer stilvollen White Night. Ab 18.30 Uhr verzaubert die Besucher am Sandstrand des Saunaparadieses eine weiße Lichterwelt mit kleinen Überraschungen. Für eine entspannte Atmosphäre sorgen chillige Sounds von DJ Julien kombiniert mit Saxophon-Klängen des international bekannten Musikers SAiNTRO P Sax Up. Nach Einbruch der Dunkelheit erwartet die Gäste eine faszinierende LED-Lichtshow und ein spektakuläres Spiel mit dem Feuer.

Weitere Informationen unter www.therme-erding.de

