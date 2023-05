Gewinnspiel | Themenwochen “Buntes Meerjungfrauen Abenteuer” im SEA LIFE München

Was glitzert denn da mitten im Münchner Großaquarium? Meerjungfrauen! Der Legende nach leben sie als glitzernde Wesen unter Wasser. Nun sind sie ausgerechnet im SEA LIFE aufgetaucht und du kannst sie während der Themenwochen „Buntes Meerjungfrauen Abenteuer“ persönlich kennenlernen.

Seit dem 15. Mai verraten dir die Meerjungfrauen- und männer Marine, Sireno, Zale und Carla, was du für den Schutz der Meere tun kannst. Denn so unterschiedlich die vier bunten Charaktere auch sein mögen, eines liegt ihnen gleichermaßen am Herzen: Die fantastische Unterwasserwelt und ihre tierischen Bewohner! Allein im SEA LIFE München tummeln sich neben der größten Hai-Vielfalt Deutschlands rund 2.000 weitere Unterwassertiere – darunter Clownfische, Zebrahaie und Rotfeuerfische. Begib dich bis zum 27. Juni auf eine fantasievolle und spannende Reise durch das Großaquarium im Olympiapark und erfahre ganz nebenbei alles über den Mythos Meerjungfrau.

Am Ende des interaktiven Rundgangs winkt eine kunterbunte Belohnung und an ausgewählten Tagen gibt es ein weiteres Highlight: Du kannst eine echte Nixe im Aquarium treffen und dich mit ihr fotografieren lassen, bevor sie mit den Haien im großen Ozeanbecken abtaucht!

