Gewinnspiel | THERME Bad Wörishofen öffnet am 2. Juli alle Bereiche

Seit Mitte Juni heißt es im Unterallgäu endlich wieder ‚Südseeurlaub unter echten Palmen‘. Im ersten Öffnungsschritt der THERME Bad Wörishofen stehen den Gästen noch bis einschließlich 1. Juli das Vitalbad und die Saunen zu Thermentarifen und zur textilen Nutzung zur Verfügung. Ab kommenden Freitag, den 2. Juli ist die gesamte THERME wieder uneingeschränkt für Besucher geöffnet.

Mit Hochdruck werden in der THERME Bad Wörishofen derzeit die letzten Arbeiten der umfangreichen Revision des großen Thermenbeckens durchgeführt. Um bis zur Fertigstellung dennoch allen Gästen die lang ersehnte Auszeit unter Palmen ermöglichen zu können, sind in der THERME Bad Wörishofen noch bis einschließlich 1. Juli das Vitalbad und die Saunen zu Thermentarifen und zur Nutzung in Badekleidung geöffnet. Im Thermenbereich stehen der Vital-Parcours sowie die Vitalbäder für den Besuch bereit. Textilfreies Saunieren und Sonnenbaden am Thermensee ist in blickgeschützten Bereichen möglich.

Ab kommenden Freitag, den 2. Juli ist die Therme mit allen Bereichen wieder regulär geöffnet. Thermengäste können das staatlich anerkannte Thermalheilwasser dann auch wieder im großen Thermenbecken genießen. Für alle Saunagäste ist ab kommenden Freitag wie gewohnt textilfreies Saunieren im Vitalbad & den Saunen wieder möglich. Aufgrund der Corona-Auflagen sind alle Saunen ab 60 Grad in Betrieb, statt der Saunaaufgüsse werden die Gäste mit wohltuenden Aroma-Erlebnissen verwöhnt.

Mit der Wiederinbetriebnahme des großen Thermenbeckens präsentiert die Thermenleitung zwei Neuerungen für den Samstag. „Auf vielfachen Wunsch öffnen wir den Thermenbereich auch am Samstagabend für alle Gäste, die textil baden möchten. Damit steht der Thermenbereich zukünftig auch am Samstagabend bis 24 Uhr ausschließlich zur Nutzung in Badekleidung zur Verfügung. Saunagäste, die in den Thermenbereich wechseln möchten, bitten wir, an Badekleidung zu denken“, teilt Marketingleitung Birgit Ernst mit. „Gleichzeitig kommen wir einem Wunsch der Familien nach und verlängern den Familienbadetag am Samstag um eine Stunde bis 19 Uhr“, ergänzt Birgit Ernst.

Hinsichtlich der Schutz- und Hygienemaßnahmen gibt es für den Thermenbesuch nur kleine Anpassungen zum Vorjahr. Neu ist die FFP2-Maskenpflicht bis zu den Duschbereichen. Dank der dauerhaft niedrigen Inzidenz ist der Thermenbesuch derzeit ohne Test bzw. Nachweis möglich. Damit der Urlaubstag unter Palmen entspannt und reibungslos beginnen kann, empfiehlt die THERME insbesondere bei schlechtem Wetter, an den Wochenenden und in den Ferien die vorherige Onlinereservierung des Check-In-Zeitfensters. Alle Informationen zum Thermenbesuch und zur Reservierung sowie die Urlaubsregeln für einen sicheren und erholsamen Thermenaufenthalt unter www.therme-badwoerishofen.de

Die aktuellen Urlaubsregeln kurz & knapp erläutert:

Empfohlene Reservierung für den garantierten Thermeneintritt

Kontaktpersonenermittlung über die luca-App

Derzeit kein Test bzw. Nachweis erforderlich. Die 3G-Regel ‚geimpft – getestet – genesen‘ gilt ab einer 7-Tage-Inzidenz an mehr als 3 Tagen über 50, bei Testpflicht besteht die Testmöglichkeit (Schnelltest kostenfrei) direkt auf dem Thermenparkplatz

FFP2-Maskenpflicht bis zu den Duschbereichen

Begrenzte Besucheranzahl sowie maximale Personenanzahl für die einzelnen Attraktionen

Aromaerlebnisse statt Aufgusswedeln

