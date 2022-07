Beste musikalische Unterhaltung, ein umfangreiches Animationsprogramm, tolle Künstler und eine unvergessliche Atmosphäre: Das große Sommerfest lockte vergangenes Wochenende insgesamt über 17.000 Besucher in die Therme Erding.

Nur in der größten Therme der Welt kann man echte Stars live erleben und nebenbei im Open-Air-Pool baden und an der Poolbar einen fruchtig-frischen Cocktail genießen. Nach 2-jähriger Sommerfest-Pause präsentierte die Therme Erding ihren Gästen ein gigantisches Staraufgebot: Mit dabei waren unter anderem Linda Fäh, The Monroes, Malik Harris, Stereoact, die Hermes House Band und Superstar Nico Santos!

Am Freitagabend rockte der ESC-Teilnehmer Malik Harris die Bühne vor dem riesigen Außenpool und sorgte damit neben einigen anderen Künstlern für einen ersten grandiosen Eventtag.

Nachdem das DJ- & Produzentenduo Stereoact die Menge mit bekannten Schlager-Hits am frühen Samstagabend bereits ordentlich einheizte, brachte Nico Santos das große Außenbecken im Thermengarten im Anschluss zum Kochen. Mit seinen zahlreichen Hits wie „Rooftop“, “ Play with Fire“ oder „Safe“ sorgte er für mega Stimmung und die mit Abstand beste Poolparty aller Zeiten. Santos´ Fähigkeit, als Entertainer und großartiger Künstler die Gäste mitzureißen, konnte jeder Gast über 90 Minuten lang spüren. Seine Stimme hat eine außergewöhnliche Kraft und Intensität. Am Ende seines Konzerts überraschte er mit einem spektakulären Stagediving und gesellte sich im Anschluss sogar kurz zu den Gästen ins Wasser.

Das Highlight am Sonntag und damit letzten Eventtag, war der Auftritt der Hermes House Band, die mit Ihren Coverversionen von Mega-Hits wie „Live is Life“ oder „I Will Survive“ die Thermengäste zum Mitsingen und Tanzen brachten. Und als wäre diese musikalische Top-Besetzung nicht schon genug, begeisterte die Besucher am Samstag und Sonntag auch noch Deutschlands Top-Freestyler und Social-Media-Star Jannik Freestyle mit seiner spektakulären Fußballshow. Ein kunterbuntes Rahmenprogramm mit zahlreichen Gratis-Aktionen und Gewinnspielen von Kooperationspartnern der Therme Erding brachte nicht nur Kinderaugen zum Strahlen.

Wer neben dem Event-Programm die weiteren Urlaubsbereiche der Therme Erding erkundete, freute sich auf 9 spektakuläre Sommerrutschen, meterhohe Wellen und heilsames Thermalwasser. Und in den Wellnesswelten ab 16 Jahren (z. T. textilfrei) fanden die Besucher bei einzigartigen Gesundheits- und Wohlfühlattraktionen ihr Paradies.

„Mit einem so erfolgreichen Sommerfest-Wochenende voller positiver Energie und rundum glücklichen Gästen haben wir nach den letzten zwei Jahren nicht gerechnet!“, so Marcus Maier, Geschäftsleiter des Wellenbads und des Galaxy Erding: „Ein Event dieser Kategorie zu organisieren ist wirklich eine große Herausforderung für jeden Mitarbeiter und erfordert viel Flexibilität, aber vor allem Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und Liebe zum Unternehmen. Unsere Mitarbeiter haben Überragendes geleistet und ich bin mehr als stolz.“

Event-Tipp: 90’s Party

Noch mehr Musik am Pool gefällig? Am Samstag, den 23. Juli feiert die Therme Erding mit Stars und Hits aus den 90‘s wie „COCO JAMBOO“ das bunte Jahrzehnt der 90s!

