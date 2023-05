Gewinnspiel | Therme Erding Summer Festival – Mega-Poolparty mit Stefanie Heinzmann, Kelvin Jones und mehr

Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste der größten Therme der Welt wieder ein spektakulärer Event-Sommer! Auf der Showbühne vor dem großen Außenbecken treten erstklassige Bands, DJs und Künstler auf, während die Besucher im warmen Thermalwasser zu bekannten Hits tanzen und sich einen erfrischenden Cocktail an der Poolbar gönnen. Absolutes Highlight ist das Therme Erding Summer Festival von Freitag, den 7. Juli bis Sonntag, den 9. Juli 2023, welches die Gäste zum regulären Eintrittspreis erleben dürfen. Passend dazu startet die Therme Erding ab Mai in die Open-Air Saison und öffnet bei schönem Wetter die beliebten Sommerrutschen.

Der Hauptact am Freitagabend ist Stefanie Heinzmann. Die Schweizer Pop- und Soulsängerin hatte ihren Durchbruch bereits im Jahr 2008 und begeisterte mit der Single „My Man Is A Mean Man“ ganz Deutschland. Seitdem ist die Schweizerin regelmäßig mit Hits wie „Diggin‘ in the Dirt“, „Mother’s Heart“ und „Carry The World“ in den deutschen Charts vertreten und feiert dieses Jahr sogar das 15-jährige Jubiläum ihrer Solokarriere. Darüber hinaus sorgt die österreichische Pop-Band Alle Achtung mit Songs wie „Marie“ für beste Stimmung.

Auch am Samstag ist einiges geboten: das Highlight ist der Auftritt von Stargast Kelvin Jones. Der Sänger heizte den Thermengästen mit seiner spektakulären Bühnenshow und Hits wie „Carry You“ bereits im letzten Jahr so richtig ein. Außerdem dürfen sich die Badegäste am Samstag auf das bekannte Rock’n‘Roll Quartett The Monroes, den Singer-Songwriter Philipp Dittberner und das DJ-Duo Beachbag freuen.

Der Sonntag steht musikalisch ganz unter dem Motto Heimatsound. Die Gäste erwartet ein energiegeladener Auftritt der inzwischen wohl erfolgreichsten Pop-Brass Band Deutschlands: LaBrassBanda. Die Band liefert mit einer einzigartigen Musikmischung aus Reggae, Ska, Punk, Techno und Brass den richtigen Sound für heiße

Sommertage. Mit von der Partie ist auch die Band DeSchoWieda, die mit Coverversionen internationaler Hits in bayerischer Mundart überzeugen. Zudem sorgt der

Songwriter und moderne Gstanzler Oimara, der mit Charme und Witz Herzen erobert, für gute Laune. Alle Kids können sich auf die Kinderband Schlawindl zum Mitrocken freuen.

Neben der musikalischen Unterhaltung bringt Jannikfreestyle, Deutschlands Fußball-Freestyler Nr.1, am Samstag und Sonntag mit seinen Ball-Tricks Spaß und Action auf die Bühne. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen kostenlosen Mitmachaktionen für die ganze Familie macht das Urlaubsglück perfekt.

Weitere Künstler werden zeitnah auf der Homepage der Therme Erding unter www.therme-erding.de/events bekanntgegeben. Jetzt Tickets mit garantiertem Eintritt sichern unter https://shop.therme-erding.de/.

