Gewinnspiel | Therme Erding unter den beliebtesten Reisezielen Deutschlands

Auch bei internationalen Gästen erfreut sich die größte Therme der Welt hoher Beliebtheit. Dies bestätigte die Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zu den TOP 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland, wo die Therme Erding Platz 47 Platz belegt. Mehr als 14.000 ausländische Reisebegeisterte stimmten zwischen Januar und Juli 2021 für ihren persönlichen Favoriten in Deutschland mit ab.

Als einzige Therme ist die Therme Erding im Ranking vertreten, und das unter den Top 50, noch vor berühmten deutschen Aushängeschildern wie dem Königssee oder dem Besuchermagneten Schloss Herrenchiemsee. In der Rubrik Erlebniswelten positionierte sich die Therme Erding als eines der populärsten Urlaubsziele Deutschlands sogar auf Platz 3!

Hier erleben die Gäste 365 Tage Sommer in einem unvergleichlichen Urlaubsparadies. Die Therme Erding vereint Superlative unter 4 einzigartigen, zu öffnende Glasdächern, die das ganze Jahr für viel Licht und Wärme sorgen. Unter hunderten großen Echtpalmen genießen Groß & Klein das zertifizierte Thermalheilwasser in über 34 Pools & Wasserbecken. Die weltweit größte Saunalandschaft sorgt mit mehr als 30 Saunen und Dampfbädern für grenzenlose Entspannung. Und in Europas größter Rutschenwelt, dem Galaxy Erding, bieten 27 verschiedene Rutschen jede Menge Spaß und Abenteuer.

„Dass wir nach der langen Coronazeit mit Schließung und Kernsanierung zu den Top 50 zählen, freut uns besonders! Es macht uns sehr stolz, dass wir auch bei den internationalen Besuchern als „must-see“ unter den deutschen Sehenswürdigkeiten gelten“, so Inhaber Jörg Wund.

Unter die Top 100 wurden von den Deutschlandbesuchern berühmte Bauwerke, historische Orte, Naturlandschaften, Erlebniswelten, Sportstätten und Freizeitparks ebenso gewählt wie traditionsreiche Ereignisse und Events. Das Ranking der Online-Umfrage wird online publiziert. Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Das große Interesse der Umfrageteilnehmer ist ein Beleg für die Strahlkraft und Resilienz der Marke Reiseland Deutschland und ihrer touristischen Akteure auch in Krisenzeiten. Das Votum der Kunden vermittelt uns ein authentisches Bild von den besonders beliebten und gefragten touristischen Zielen.“

Weitere Informationen unter www.therme-erding.de

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit der THERME ERDING 3×2 Tageskarten für die Therme inkl. Therme, Wellenbad und Galaxy Rutschenwelt

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 08. November 2021, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.