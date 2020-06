Gewinnspiel | Trendiges Sommerdomizil im Zillertal – Das ****KOSIS Sports Lifestyle Hotel

Die sommerlichen Vorlieben der Kings & Queens von heute sind breit gefächert. Im schönen Zillertal kennt man das erfolgversprechende Urlaubsrezept aber genau: Man nehme eine ordentliche Portion royalen Wohnflair, mische diesen mit einer Handvoll körperlich aktiver Betätigung und verfeinere das Ganze mit einer anständigen Prise Genuss. Fertig ist der wohltuende Sommerurlaub im ****KOSIS Sports Lifestyle Hotel in Fügen mit 1001 Extraleistungen wie Brotbackkurs oder Tesla-Probefahrt.

Das Aktivsein ist des Königs Lust

Wander- und Golfschuhe, Bike und Badehose – wer zum Sommerurlaub nach Fügen reist, packt dies gleich mit ein. Denn kaum eine Region bietet so bunte Möglichkeiten zum aktiven Zeitvertreib wie das Zillertal. So geht’s über das 1.400 Kilometer große Wandernetz ab in die unberührte Natur, vorbei an urigen Hütten – inklusive Einkehr – und zum Gipfelsturm auf beeindruckende Höhen. Wer zwischendrin den mentalen Ausgleich sucht, findet ihn beim Golferlebnis am 18-Loch Championship Golfplatz Zillertal in Uderns. „Bezüglich Aktivsein gibt’s hier im Sommer fast nichts, was es nicht gibt“, schmunzelt KOSIS Chef Thomas.

Zusätzlich wird den Gästen eine ganze Palette an Zusatzleistungen geboten, von E-Bikes bis hin zu geführten Wanderungen. Absolut im Trend liegen auch die Brotbackkurse, die im zugehörigen Bauernhaus angeboten werden. Im Anschluss an einen aktiven Tag wartet das KOSIS Lifestyle Spa. Dank finnischer Erlebnis- und Zirben-Biosauna, sowie einem Sole-Dampfbad verlässt diese Räumlichkeiten keiner unentspannt. So soll es auch sein – stehen doch morgen bereits die nächsten Aktivitäten an. Dieses Mal vielleicht auf zwei Rädern oder sogar im Neoprenanzug?

Schlemmen und Schlummern – ganz nach Prinzessins Vorstellung

Wer viel erlebt, darf und muss zwischendurch auch Ruhe finden. Das gilt nicht nur für die Hoheiten unserer Zeit – auch wenn diese sich wohl ganz besonders an den erst kürzlich renovierten Zimmern und Suiten erfreuen werden: zum Ausruhen nach einem aktiven Tag und zum Frischmachen für den letzten und kulinarischen Punkt des Tages. Und hierbei wird den Gästen – ganz so, wie es sich für echte Kings & Queens gehört – freie Wahl gelassen.

Hat man gestern noch das rege Treiben der Show–Kitchen bestaunt, probiert man sich heute durch das köstliche Finger Food in der KOSIS Fun Food Bar und lässt es sich morgen beim „Fine Dining“ im à la carte Restaurant KOSIS Wine & Dine gut gehen. Was soll man sagen? Wer Abwechslung sucht, wird im KOSIS fündig – sportlich und kulinarisch.

Genießertage im KOSIS

Gültig ab 2 Nächten im Reisezeitraum von 14. – 28. 06. 2020 und von 06.09. – 11.10. 2020 in allen Zimmerkategorien. Die erste Person zahlt den Normalpreis, die zweite Person nur die Hälfte!

Alle KOSIS-Inklusivleistungen für beide Personen, z. B. reichhaltiges Frühstücksbuffet, 4-gängiges Abendmenü, sowie freie Benützung des KOSIS Lifestyle Spa mit Fitnessraum.