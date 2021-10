Gewinnspiel | Urlaubsfeeling 2.0 in der Therme Erding

Zum Herbstanfang und den kühler werdenden Temperaturen gibt es gute Nachrichten aus der Therme Erding: Seit dem 2. Oktober sind die Bereiche Therme und VitalOase (ab 16 Jahren) wieder geöffnet.

In den vergangenen Monaten wurden die Therme und die VitalOase umfassend saniert, um die 22 Jahre alte „Ur-Therme“ in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Dutzende Kilometer neue Leitungen wurden verlegt, die Thermen-Kuppel neu eingedeckt und sämtliche Lüftungsanlagen ausgetauscht.

Der blaue Himmel strahlt nun auch wieder bei geschlossenem Dach und beliebte Attraktionen wie der Jungbrunnen oder der Quelltopf laden zum Wohlfühlen ein. Im großen Thermenbecken können die Gäste endlich wieder die wohltuende Wirkung des Thermalheilwassers genießen und erleben dabei ein ganz neues Urlaubsgefühl. Ein Cocktail an einer der drei Poolbars rundet das Urlaubserlebnis ab.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde zudem die VitalOase in großem Umfang erweitert. Hiermit reagiert die Therme Erding auf die stetig wachsende Nachfrage nach Saunen und Wellnessangeboten zur Nutzung in Badekleidung. In Zukunft stehen sechs Textilsaunen, zwei Dampfbäder, zwei Innenpools, ein Außenpool, vier weitere Ruheräume und viele weitere Attraktionen in der VitalOase zur Erholung für die Gäste ab 16 Jahren bereit.

Auch die Römische Villa inklusive Elementarium, das Restaurant Culinarium, die Vital–Quellen und der Terrassenpool mit angrenzendem Tauchbecken gehören jetzt zur VitalOase.

Aufgrund der im Oktober noch andauernden Sanierungsarbeiten an der Wasser- und Steuerungstechnik werden manche Attraktionen des Thermenbereiches und derVitalOase erst schrittweise öffnen.

Weitere Informationen unter www.therme-erding.de

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit der THERME ERDING 3 x 2 Tageskarten für die Bereiche Therme, Wellenbad und Rutschen sowie Gutscheine für den Übergang zur VitalOase (ohne VitalTherme & Saunen)

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 18. Oktober 2021, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.