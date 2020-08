Gewinnspiel | Wohlfühlen und Wellness in der Region Erding – Wir verlosen einen Ausflug für die ganze Familie

Zugegeben, hohe Berge oder Meer sucht man hier in Erding vergeblich. Die Region begeistert jedoch mit vielen Superlativen, ohne dabei touristisch überlaufen zu sein. Unverfälschte Natur, historische Stadtbilder, die weltgrößte Therme, die THERME ERDING, und die weltbekannte Weißbierbrauerei ERDINGER – Gäste müssen im Landkreis Erding auf nichts verzichten!

Nur einen Katzensprung entfernt vom besten Airport Europas, dem Flughafen München, der internationalen Messe München-Riem, der Landeshauptstadt München und dem Alpenvorland, ist Erding schnell und einfach zu erreichen.

Erding ist eine altbayerische Herzogstadt, mittendrin im schönen Oberbayern. Berühmt für ihre beiden Aushängeschilder, dem Erdinger Weißbier und der THERME ERDING. Wellness und Weißbier spielen hier zwar eine große Rolle, jedoch hat die Region noch viel mehr zu bieten. Im Landkreis Erding treffen drei Landschaftsformen aufeinander: im Norden und Osten das idyllische tertiäre Hügelland, eiszeitliches Moränengebiet im Süden und Südosten mit sanften Buckeln sowie die Weite des Erdinger Mooses mit den Ausläufern der Schotterebene im Westen.

Beste Voraussetzungen also, um diese abwechslungsreiche Umgebung zu Fuß oder mit dem Rad zu erkunden. Über grüne Hügel und saftige Täler oder lieber durch weite Ebenen? Egal, ob Sie lieber gemütlich dahin radeln oder knackige Steigungen mögen, die liebevoll konzipierten Rad- und Wandertouren rund um die Stadt und durch den Landkreis bieten für jeden Geschmack die richtige Route. Geschmacklich voll auf ihre Kosten kommen Besucher auch bei der Genusstour, die an vielen regionalen Erzeugern vorbeiführt und zum Probieren einlädt. Spirituell Auftanken lässt es sich bei der Pilgertour entlang wunderschöner barocker Kirchen und Kapellen. Bei der traumhaften Schlössertour wird der Geist der prunkvollen Vergangenheit dieser Region spürbar.

Kunst– und Kulturliebhaber finden im Landkreis Erding ein großzügiges und vielfältiges Angebot vor. Im Eicher-Museum im idyllischen Ort Forstern beispielsweise begibt man sich auf die Spuren der kultigen Traktoren. Im Bauernhausmuseum des Landkreises in Erding ist die bäuerliche Wirtschafts- und Lebensweise des 18. und 19. Jahrhunderts hautnah zu erleben. Im Urzeitmuseum Taufkirchen werden bizarre prähistorische Dinosaurier wieder lebendig. Museen, Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungsstätten laden Sie zu interessanten Stunden mit zeitgenössischer Kultur ein und verraten allerlei Interessantes über die Region. Schöne Parks, Schlösser und gut erhaltene, historische Ortskerne verzaubern mit ihrer Pracht und bilden beeindruckende Fotomotive.

Natürlich dürfen für das Erleben der bayerischen Lebensart auch die kulinarischen Genüsse nicht fehlen. Was gibt es Schöneres, als an einem heißen Tag unter schattigen Kastanien ein kühles Bier zu trinken? Erding als Heimat des Weißbieres ist der perfekte Ort für eine Reise quer durch die bayerische Kulinarik, gepaart mit purer Lebensfreude. Ob zünftiges Essen im urigen Dorfgasthaus, vegane Küche im modernen Tagescafé oder regionale Schmankerl direkt vom Erzeuger – hier findet jeder etwas für seinen Geschmack.

Erding in all seinen Facetten erleben, das geht am besten mit Übernachtung. Im Landkreis stehen über 6.000 Betten für Gäste bereit. Bei den herzlichen Gastgebern findet jeder sein persönliches „Zuhause auf Zeit“. Ob stilvoll gebettet im vornehmen Hotel, bayerische Gastlichkeit in gemütlichen Gasthöfen und heimeligen Pensionen oder geräumige Ferienwohnungen für Familien. Auch am Landleben kann man teilhaben, beim Urlaub auf dem Bauernhof in der Region. Hier liegt man immer goldrichtig!

Weitere Informationen auf www.erding-tourist.de

Wir verlosen in Kooperation mit der Therme Erding und der Stadt Erding einen Übernachtungsgutschein für 1 Ü/F für eine Familie in der Übernachtungsbetriebe in Erding sowie 4 Tageskarten für die THERME ERDING (Bereiche Therme, Wellenbad & Rutschen)

Wie können Sie gewinnen?

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen –> Zum Beitrag

3,Kommentieren, warum es Ihre KINDER besonders verdient haben

4. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 31. August 2020 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier.