Unabhängig von der Jahreszeit ist es wichtig, das Immunsystem gesund zu halten. Die Ernährung spielt hierbei eine wichtige Rolle und kann ein schwaches Immunsystem stärken. Hier erhalten Sie kurz und knapp die Immunbooster schlechthin auf dem Teller oder im Glas.

Eisenhaltige Lebensmittel

Eisen spielt eine wichtige Rolle für die Immunfunktion. Eine eisenarme Ernährung kann zu Blutarmut und einem schwachen Immunsystem führen.

Deshalb ist es wichtig, genügend eisenhaltige Lebensmittel zu essen. Zum Beispiel sind Fleisch, Geflügel, Fisch und Krebstiere reich an Eisen. Eine Alternative sind eisenhaltige Gemüsesorten, wie zum Beispiel Erbsen, Spinat, verschiedene Kohlsorten oder Schwarzwurzeln. Auch Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte sowie getrocknete Früchte sind wertvolle Eisenlieferanten.

Probiotika

Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den Darm haben. Sie tragen zu einer gesunden Darmflora bei und helfenso, den Körper vor schädlichen Stoffen und Infektionen zu schützen.

Außerdem ist bewiesen, dass Menschen, die regelmäßig Probiotika zu sich nehmen, im Krankheitsfall seltener Antibiotika benötigen und schneller wieder gesund werden, als Personen, die keine Probiotika einnehmen.

Probiotika müssen nicht zwingend als Supplemente zugeführt werden, sondern können auch über den Verzehr von probiotischen Lebensmitteln aufgenommen werden.Probiotische Lebensmittel, die gegen ein schwaches Immunsystem helfen, sind zum Beispiel Sauerkraut, Joghurt, Kefir, Kimchi, Miso oder Kombucha.

Vitamin A

Auch Vitamin A unterstützt ein schwaches Immunsystem.Lebensmittel, die Vitamin A enthalten, sind zum Beispiel Süßkartoffeln, Karotten, Kürbis, dunkelgrünes Blattgemüse, rote Paprika, getrocknete Aprikosen sowie Fisch.

Vitamin C

Vitamin C hat entzündungshemmende, antibakterielle und antioxidative Eigenschaften und schützt so die Immunzellen vor schädlichen Stoffen, wie Viren oder Bakterien.

Außerdem spielt es eine wichtige Rolle für den Aufbau und die Gesunderhaltung des Gewebes, insbesondere der Haut. Eine unversehrte Haut bildet eine wirkungsvolle Barriere gegen Infektionen.

Im Krankheitsfall hilft eine erhöhte Vitamin C-Zufuhr, schneller wieder gesund zu werden.

Zitrusfrüchte wie Orangen, Grapefruits oder Mandarinen sind bekanntermaßen recht reich an Vitamin C. Aber auch Paprika, Açai-Beeren, dunkelgrünes Blattgemüse, Brokkoli, Granatapfel, Sanddorn und Beeren liefern beachtliche Mengen des immunstärkenden Vitamins.

Ingwer

Ingwer ist ein effektives Mittel gegen ein schwaches Immunsystem. Die Wurzel hat antioxidative, entzündungshemmende und antimikrobielle Eigenschaften und kann das Risiko für Infektionen senken. Ingwer sollte vorbeugend aufgenommen werden, um auftretendeInfektionen am effektivsten zu bekämpfen. Deshalb ist es empfehlenswert, Ingwer regelmäßig zu verzehren und zu Currys, Suppen, Eintöpfen oder Smoothies hinzuzufügen. Die Wurzel schmeckt auch, mit heißem Wasser aufgegossen, als Tee sehr lecker. Es ist zudem bewiesen, dass Ingwer Übelkeit, Verdauungsbeschwerden und Bauchkrämpfe besänftigt.

Beeren

Zusätzlich dazu, dass Beeren wie schon erwähnt eine gute Quelle für Vitamin C sind, enthalten diese viele sekundäre Pflanzenstoffe mit gesundheitsfördernden und antimikrobiellen Wirkungen.

Kokosöl

Kokosöl besteht aus mittelkettigen Fettsäuren, welche antimikrobielle Eigenschaften besitzen. Es wird empfohlen Kokosöl, trotz seiner immunstärkenden Eigenschaften, in Maßen zu genießen, da es zu 90 Prozent aus gesättigten Fettsäuren besteht. Diese können das Risiko für Fettstoffwechselstörungen erhöhen. Etwa zwei Esslöffel Kokosöl als Maximaldosis am Tag können sich positiv auf ein schwaches Immunsystem auswirken. Den Rest der täglichen Fettzufuhr sollten hochwertige Fette mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren bilden. Diese sind zum Beispiel in Nüssen, Avocados, Olivenöl, Rapsöl oder Leinöl enthalten.

Nüsse und Samen

Nüsse und Samen enthalten viele wertvolle Nährstoffe unter anderem Selen, Kupfer, Vitamin E und Zink. All diese Inhaltsstoffe sind wirksam gegen ein schwaches Immunsystem. Sesamsamen und Mandeln enthalten zum Beispiel besonders viel Kupfer und Vitamin E, während Kürbiskerne und Cashewkerne reich an Zink sind. Schon eine einzige Paranuss kann den täglichen Bedarf an Selen decken.

