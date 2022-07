Musikalische Highlights mit atemberaubenden Live-Shows sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie: Dieses Wochenende findet das nächste große Event in der Therme Erding statt. Von Freitag, den 08. Juli bis Sonntag, den 10. Juli erwartet die Gäste zum regulären Eintrittspreis das bunte Sommerfest in der größten Therme der Welt.

Der absolute Höhepunkt ist am Samstagabend der Auftritt von Nico Santos: Der Sänger und Songwriter feiert international mit seinen Megahits wie „Rooftop“ oder „Play with fire“ Erfolge. Auch sein neuer Song „Weekend Lover“ hat großes Hit-Potenzial und somit verspricht der Auftritt von Nico Santos gute Laune pur!

Aber auch am restlichen Wochenende ist einiges geboten: Am Freitag baden die Besucher im warmen Thermalheilwasser, während sie die erstklassige Bühnenshow von Sänger Malik Harris genießen. Dieser sorgte u.a. für Furore mit seinem Hit „Rockstars“ bei der diesjährigen Teilnahme am Eurovision Song Contest. Auch die Sängerin und ehemalige Miss Schweiz Linda Fäh und die DJ’s Beachbag sind am Freitag als Live-Acts mit von der Partie.

Darüber hinaus können sich die Badegäste am Samstag auf das bekannte Rock’n‘Roll Quartett The Monroes und das Erfolgs DJ- & Produzentenduo Stereoact freuen, die mit ihrer Live-Performance auf der großen Sommerbühne im Außenbereich begeistern. Am Samstag & Sonntag bringen die Musiker Rodscha & Tom mit ihren Liedern nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Die Los Chicos sorgen mit südamerikanischer Livemusik am Sonntag für Urlaubsfeeling pur im großen Außenbecken und die weltbekannte Hermes House Band aus den Niederlanden liefert mit legendärer Party-Musik den richtigen Sound für heiße Sommertage.

Neben diesen musikalischen Highlights können sich die Gäste auf Deutschlands Fußball-Freestyler Nr.1 Jannikfreestyle mit seinen einzigartigen Tricks freuen. Das umfangreiche Rahmenprogramm mit zahlreichen kostenlosen Mitmachaktionen der Partnerunternehmen der Therme Erding macht das Urlaubsglück perfekt.

Für einen garantierten Eintritt am Samstag, den 09. Juli, beim großen Sommerfest ist der Kauf eines Sommerfesttickets oder eine vorherige Online-Reservierung dringend notwendig!

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.therme-erding.de/events/

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit der THERME ERDING 1×2 Tageskarten (auch an anderen Terminen einsetzbar)

