Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (09.12.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Gewinnzahlen Eurojackpot Vom Dienstag (09.12.2025)Spielschein für Eurojackpot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 2, 30, 32, 33, 37, die beiden “Eurozahlen” sind die 2 und die 9. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...

Neueste Artikel