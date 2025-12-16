Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
7.9 C
London
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (16.12.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Gewinnzahlen Eurojackpot Vom Dienstag (16.12.2025)Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 12, 22, 28, 30, 31, die beiden “Eurozahlen” sind die 4 und die 11. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen.

Glücksspiel kann süchtig machen. Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

