Dienstag, Dezember 23, 2025
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (23.12.2025)

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Gewinnzahlen Eurojackpot Vom Dienstag (23.12.2025)Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 24, 29, 35, 40, 41, die beiden “Eurozahlen” sind die 6 und die 7. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Der Eurojackpot wird seit 2012 gespielt, 19 Länder sind an der Lotterie beteiligt. Bei den Ziehungen am Dienstag und Freitag in Helsinki werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 gezogen und separat zwei von 12 Zahlen, die sogenannten “Eurozahlen”.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

