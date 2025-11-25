Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
5.3 C
London
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (25.11.2025)

Von DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 1, 23, 30, 35, 46, die beiden “Eurozahlen” sind die 4 und 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Gewinnzahlen Eurojackpot Vom Dienstag (25.11.2025)Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

