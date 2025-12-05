Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
7.6 C
London
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (05.12.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Gewinnzahlen Eurojackpot Vom Freitag (05.12.2025)Spielschein für Eurojackpot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 1, 4, 18, 22, 24, die beiden “Eurozahlen” sind die 6 und die 10. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

