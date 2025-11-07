Newsletter
Samstag, November 8, 2025
13.2 C
London
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (07.11.2025)

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 13, 19, 22, 35, 40, die beiden “Eurozahlen” sind die 2 und die 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Gewinnzahlen Eurojackpot Vom Freitag (07.11.2025)Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Die Hälfte der Einnahmen wird an die Teilnehmer der Lotterie ausgeschüttet, die andere Hälfte fließt – abzüglich der Kosten für die Lottogesellschaften – in die Staatskassen der teilnehmenden Länder mit der Maßgabe, gemeinnützige Projekte zu fördern.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

