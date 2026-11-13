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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (13.11.2026)

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (13.11.2026)
Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 5, 12, 27, 35 und 44, die beiden “Eurozahlen” sind die 4 und die 12. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

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Der Eurojackpot wird seit 2012 gespielt, 19 Länder sind an der Lotterie beteiligt. Bei den Ziehungen am Dienstag und Freitag in Helsinki werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 gezogen und separat zwei von 12 Zahlen, die sogenannten “Eurozahlen”.

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