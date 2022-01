Giffey: Bezahlbares Wohnen ist „große soziale Frage“ für Berlin

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat das Thema bezahlbares Wohnen in der Hauptstadt als „die große soziale Frage“ für das kommende Jahrzehnt bezeichnet. „Daran wird sich entscheiden, ob der soziale Zusammenhalt in Berlin, in unserer Stadt, hier weiter funktioniert“, sagte sie im Deutschlandfunk. Man sehe bereits, wie aufgeheizt die Situation teilweise schon sei.

Dächer von Berlin-Kreuzberg, über dts Nachrichtenagentur

Der Volksentscheid über die Enteignung sei ein Ausdruck dessen, dass die Bürger wegen der Situation auf dem Wohnungsmarkt besorgt seien. „Dann ist da ja auch eine Hilflosigkeit, was kann man überhaupt tun“, so Giffey. Die Bewältigung des Themas besteht der SPD-Politikerin zufolge aus zwei Säulen: „Das eine ist der Mieterschutz derjenigen, die im Bestand ihre Wohnung auch sicher wissen wollen. Das andere ist natürlich, wenn nicht genügend Wohnraum da ist, dann muss welcher geschaffen und gebaut werden.“