Montag, Januar 5, 2026
Politik & Wirtschaft
Giffey drängt auf Bundesunterstützung nach Angriff auf Stromnetz

Nach dem Anschlag auf das Stromnetz im Berliner Südwesten fordert die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bei den Ermittlungen die Unterstützung des Bundes.

Franziska Giffey (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Frage ist ja: Sind das nur linke Gruppen von Aktivisten, die ideologisch unterwegs sind, oder steckt da mehr dahinter”, sagte sie am Montag im RBB-Inforadio. Das müsse unbedingt ermittelt werden. “Es geht nicht nur um einen Angriff auf unsere Infrastruktur, sondern auch darum, dass unsere freie Gesellschaft angegriffen wurde. Wenn man sich das Bekennerschreiben anschaut, dann sind da Sichten auf unser Land drin, die sind hochgradig gefährlich.”

Der Angriff habe erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen und sei durch nichts zu rechtfertigen, so Giffey. Berlin habe nach dem jüngsten großflächigen Stromausfall im September reagiert und ein Resilienz-Konzept beschlossen: “Wir können sagen, was wir dort geplant haben, wird umgesetzt und funktioniert auch.” Es gehe jetzt darum, dass neben der Reparatur noch mehr Notstromaggregate eingesetzt werden, um die Lage möglichst noch vor Donnerstag zu verbessern, so Giffey.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

