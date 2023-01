Outdoor-Smartphones haben oft den Ruf, klobig und grob zu sein. Nicht so das Gigaset GX6: Es kommt unverhofft dezent daher und überzeugt mit seiner gehobenen Ausstattung. Doch was leistet das neue Smartphone von Gigaset und welche Vorteile bringt es mit?

Fakten rund um das Gigaset GX6

Elegantes und robustes Design

Ultraschnelles 5G

Widerstandsfähig nach Militärstandard (staub- und wasserdicht)

5000 mAh Wechsel-Akku für superschnelles und kabelloses Laden

2,4 GHz Octa-Core-Prozessor mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher

Technische Details

Da es sich bei dem Gigaset GX6 um ein Outdoor-Smartphone handelt, ist es besonders robust und widerstandsfähig konzipiert. Trotz seiner staub- und wasserdichten Konstruktion ist es bei Weitem nicht nur stabil – es befindet sich auch einiges unter der Haube.

Der integrierte Akku ist besonders ausdauernd und leistungsstark. Entweder entscheidet man sich für schnelles Laden bis zu 30 W oder kabelloses Schnellladen bis 15 W – Nutzer haben die Wahl. Zudem lässt er sich einfach herausnehmen und auswechseln.

Der Prozessor bietet einiges an Leistung. Das Gigaset GX6 ist mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G kompatibel. So können Daten in Echtzeit übertragen werden. Kein Ruckeln, kein Warten – dank Octa-Core-Prozessor gehören Wartezeiten der Vergangenheit an. Übrigens ist dieses Gigaset Smartphone nicht nur zum Telefonieren gedacht: Apps zur Navigation, Virtual und Augmented Reality Software und Streaming-Dienste sowie Online-Games lassen sich hier reibungslos betreiben.

Funktionen & Vorteile

Für maximale Funktion können in das Gigaset GX6 nicht nur eine SIM-Karte, sondern gleich zwei eingelegt werden – dank Dual-SIM. Da es sich um einen Dreifach-Slot handelt, passt außer den SIM-Karten auch noch eine Speichererweiterung hinein. So lässt sich der 128 GB große Speicherplatz auf 1 TB erweitern. Hier haben alle Fotos, Videos und andere Daten Platz!

Hohe Sicherheit wird bei dem GX6 dadurch erzielt, dass es sowohl einen Fingerabdruckscanner sowie Gesichtserkennung gibt. Per Fingerabdruck lassen sich in Windeseile alle nötigen Apps öffnen.

Auch die Kamera lässt sich sehen. Dank einer Hauptlinse mit 50 Megapixel und einem Makroobjektiv mit 2 Megapixel lassen sich tolle Aufnahmen machen. Bei guten Lichtverhältnissen sind die Fotos wirklich hochwertig. Im Nachtmodus kommt es zu einem Bildrauschen, welches sich allerdings in Grenzen hält.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Ausstattung. Neben 5G sind auch Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 sowie NFC integriert. Dank eines USB-C-Anschlusses können Daten problemlos übertragen werden. Nicht fehlen darf auch das UKW-Radio, welches vor allem bei Outdoor-Ausflügen sinnvoll ist.

Über den Hersteller Gigaset

Das Gigaset GX6 ist Made in Germany – immerhin handelt es sich bei Gigaset um einen Hersteller aus Deutschland. Somit erfüllen die Produkte einen hohen Qualitätsstandard. „Fair for Future“ – dafür steht die Marke. Denn nicht nur Produkte wie das Outdoor-Smartphone selbst stehen im Mittelpunkt. Hier geht es auch um Nachhaltigkeit, Fairness und den Kampf gegen soziale Ungleichheit.

Fazit: So gut ist das Gigaset GX6

Mit dem Gigaset GX6 (UVP 579 Euro) hat sich der deutsche Hersteller selbst übertroffen. Obwohl es sich um ein Outdoor-Modell handelt, erfüllt es optische Ansprüche und kommt mit einer Reihe positiver Merkmale daher. Neben einer wasserdichten und robusten Konstruktion punktet das Gigaset Smartphone auch mit Leistung und Ausstattung. Nicht zu vergessen ist auch die Kamera, die Top-Ergebnisse erzielt. Die einzige Schwachstelle ist das LCD-Display, welches nicht allzu viele Kontraste bietet, wie man es sich wünscht. Ansonsten ist das Gigaset GX6 eine tolle Wahl für jeden, der ein alltagstaugliches Smartphone sucht, dass sich auch Outdoor problemlos nutzen lässt.