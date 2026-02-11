type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

GKV klagt gegen Leistungsübernahme für Bürgergeldempfänger

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherer (GKV) will durchsetzen, dass der Bund mehr für Bürgergeldbezieher bezahlt. Dafür haben die Krankenkassen Begründungen zu 79 Klageverfahren bei den Landessozialgerichten eingereicht, berichtet das “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe).

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mittelfristig streben die Kassen ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht an. Darin soll geprüft werden, ob der Bund die Gesundheitskosten von gesetzlich versicherten Bürgergeldbeziehern ausreichend finanziert.

Die Krankenkassen sind der Ansicht, dass der Bund zu wenig in den Gesundheitsfonds einzahlt. Für Bürgergeldbezieher überweist er derzeit eine monatliche Pauschale von etwas mehr als 100 Euro. Weil dieser Betrag die tatsächlichen Gesundheitskosten aber nicht decke, müssten Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Lücke über ihre Beiträge schließen, so die Argumentation der Krankenkassen.

Die medizinische Versorgung von Bürgergeldbeziehern gehöre aber zum verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimum und damit zur staatlichen Daseinsvorsorge. Als steuerfinanzierte Fürsorgeleistung falle sie grundsätzlich in die Verantwortung des Bundes, heißt es in den Papieren des GKV-Spitzenverbands.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 29-Jähriger belästigt 16-Jährige in Straßenbahn und verletzt Polizisten bei Festnahme

0
Am späten Mittwochabend (11. Februar 2026) kam es in...
News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Mengkofen: Gasthof in Flammen, Hauptstraße gesperrt

0
Mengkofen, Lkr. Straubing-Bogen. Am frühen Donnerstagmorgen, den 12. Februar...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tödlicher Frontalcrash auf Staatsstraße 2262: Autofahrerin stirbt, Lieferwagenfahrer verletzt

0
Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2262 zwischen...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel