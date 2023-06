Gladbach und FC Bayern | Heißer Bundesligaauftakt für den FC Augsburg

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitag den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2023/24 veröffentlicht.

Wie bereits im Vorjahr startet der FC Augsburg mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit.

Der FCA empfängt am 1. Spieltag (19./20. August) Borussia Mönchengladbach in der WWK ARENA, am 2. Spieltag

(25. bis 27. August) steht bereits das Derby beim deutschen Meister FC Bayern München auf dem Programm. Anschließend folgen das Heimspiel gegen den VfL Bochum (1. bis 3. September) sowie nach der Länderspielpause das Auswärtsspiel bei RasenBallsport Leipzig (15. bis 17. September).

Das letzte Spiel im Jahr 2023 bestreiten die Fuggerstädter auswärts beim VfB Stuttgart (19./20. Dezember), der 17. Spieltag wird erst nach der Winterpause ausgetragen. Hier bekommt es die Mannschaft von Cheftrainer Enrico Maaßen mit Bayer 04 Leverkusen (12. bis 14. Januar 2024) zu tun – die Leverkusener sind gleichzeitig auch der

letzte FCA-Gegner der Saison (Samstag, 18. Mai 2024, 15.30 Uhr), somit geht die Spielzeit 2023/24 erneut mit einem Auswärtsspiel zu Ende.

Über den Ticket-Vorverkauf für die ersten Spiele wird der FC Augsburg noch gesondert informieren, sobald die Partien zeitgenau angesetzt sind.