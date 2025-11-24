Newsletter
Montag, November 24, 2025
5.9 C
London
type here...
Subscribe
Glätte-Alarm in Niederbayern: 30 Unfälle auf schneebedeckten Straßen innerhalb von 3,5 Stunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Glätte-Alarm in Niederbayern: 30 Unfälle auf schneebedeckten Straßen innerhalb von 3,5 Stunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NIEDERBAYERN. Der plötzliche Schneefall führte im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern zu einer Reihe witterungsbedingter Einsätze.

Verkehrsunfälle durch Schnee und Eis

Zwischen 5:00 Uhr und 8:30 Uhr ereigneten sich in Niederbayern fast 30 wetterbedingte Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Blechschäden. Allerdings wurde bei einem Unfall eine Person leicht verletzt. Auf der Autobahn A92 in Fahrtrichtung München kam es durch einen Lkw, der von der Fahrbahn abkam, zu einem Stau.

Empfehlungen der Polizei für winterliche Bedingungen

Die Polizei rät, bei den derzeit winterlichen Verkehrsverhältnissen mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen. Weiterhin sollte das Fahrzeug mit Winterreifen und Frostschutzmittel für die kalte Jahreszeit gut ausgestattet und verkehrssicher gehalten werden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Neueste Artikel