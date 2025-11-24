Glätte-Alarm in Niederbayern: 30 Unfälle auf schneebedeckten Straßen innerhalb von 3,5 Stunden

NIEDERBAYERN. Der plötzliche Schneefall führte im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern zu einer Reihe witterungsbedingter Einsätze.

Verkehrsunfälle durch Schnee und Eis

Zwischen 5:00 Uhr und 8:30 Uhr ereigneten sich in Niederbayern fast 30 wetterbedingte Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Blechschäden. Allerdings wurde bei einem Unfall eine Person leicht verletzt. Auf der Autobahn A92 in Fahrtrichtung München kam es durch einen Lkw, der von der Fahrbahn abkam, zu einem Stau.

Empfehlungen der Polizei für winterliche Bedingungen

Die Polizei rät, bei den derzeit winterlichen Verkehrsverhältnissen mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen. Weiterhin sollte das Fahrzeug mit Winterreifen und Frostschutzmittel für die kalte Jahreszeit gut ausgestattet und verkehrssicher gehalten werden.