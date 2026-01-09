Glättechaos in Oberpfalz: 24 Unfälle durch Sturmtief „Elli“ und Autobahnsperrung auf der A3

Das Sturmtief „Elli“ hat in der Oberpfalz zwischen gestern Abend und heute Morgen zu zahlreichen Verkehrsproblemen geführt. Insgesamt verzeichnete die Polizei 24 Glätteunfälle, die überwiegend Sachschäden verursachten. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Vollsperrung auf der Autobahn A3

Auf der Autobahn A3 in Richtung Nürnberg kam es zu einem größeren Unfall, der eine vollständige Sperrung der Fahrbahn erforderte. Seit etwa 06:15 Uhr wird der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Beide involvierten Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Ein weißer Sattelzug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 oder bei der Verkehrspolizei Regensburg zu melden.

Unfall bei Moosbach

Ein weiterer Unfall mit einer verletzten Person ereignete sich heute gegen 6 Uhr auf der Staatsstraße 2160 bei Moosbach, ebenfalls bedingt durch die glatte Fahrbahn. Drei weitere Personen blieben unverletzt. Regional verteilen sich die Unfälle wie folgt: sechs im Landkreis Regensburg, neun im Landkreis Neumarkt i.d.OPf., fünf im Landkreis Schwandorf, sowie je zwei in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Tirschenreuth.

Folgeunfälle und Stromausfall

In Kumpfmühl, einem Ortsteil von Regensburg, rutschte ein Pkw gegen einen Stromverteilerkasten, was zu einem nächtlichen Stromausfall führte. Die meisten Unfälle ereigneten sich nach 4 Uhr morgens. Die Polizei der Oberpfalz konzentriert sich auf schnelle Absicherungen der Unfallstellen und zeitnahe Verkehrsmeldungen, um weitere Gefährdungen zu minimieren.

Polizeitipps zur Unfallvermeidung: Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen wird zu einer vorausschauenden Fahrweise geraten. Zudem sind Winterreifen, funktionierende Beleuchtung und angepasste Geschwindigkeiten entscheidend. Auch Fußgänger und Radfahrer sollten auf ausreichende Sichtbarkeit achten, um Unfälle zu vermeiden.