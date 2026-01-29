Glatteis in Oberpfalz: 50 Unfälle und Lkw-Umsturz auf B85 sorgen für Chaos

Oberpfalz. In der Nacht und am Morgen kam es in der Oberpfalz zu zahlreichen Glätteunfällen. Zwischen dem 28. Januar, 20:40 Uhr, und dem 29. Januar, 09:45 Uhr, registrierte die Polizei insgesamt 50 Verkehrsunfälle, überwiegend mit Sachschaden. Laut aktuellem Sachstand wurden fünf Personen leicht verletzt.

Verteilung der Unfälle auf Landkreise

Die Unfälle verteilten sich wie folgt auf die Landkreise:

Landkreis Regensburg: 12

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab: 10

Landkreis Tirschenreuth: 7

Landkreis Amberg-Sulzbach: 7

Landkreis Schwandorf: 7

Landkreis Cham: 4

Landkreis Neumarkt i.d. OPf.: 3

Schwerer Unfall auf der B85

Ein schwerwiegender Unfall ereignete sich auf der B85 bei Edelsfeld gegen 4 Uhr morgens. Ein Lastwagen kippte wegen Glatteis um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Der LKW war mit Lebensmitteln beladen. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die B85 ist derzeit komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern.

Autounfall auf der A93 bei Schwandorf

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen um 07:10 Uhr auf der A93 nahe der Anschlussstelle Schwandorf Nord in Richtung Regensburg. Ein weißes Auto fuhr wegen der Witterungsverhältnisse auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf und flüchtete. Das betroffene Fahrzeug blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen und war nicht mehr fahrbereit, was eine kurzfristige Sperrung der Autobahn erforderte. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/4301-821 oder der 110 zu melden.

Im Laufe der Nacht ereigneten sich über die gesamte Region hinweg Unfälle, wobei der Schwerpunkt am Donnerstagmorgen lag. Die Oberpfälzer Polizei legte besonderen Wert auf eine schnelle Absicherung der Unfallstellen und zeitnahe Verkehrsmeldungen, um weitere Gefährdungen zu vermeiden. Auch bei schwierigen Wetterbedingungen ist die Polizei mit erhöhter Aufmerksamkeit und verstärkten Kräften im Einsatz, um Sicherheit zu gewährleisten.