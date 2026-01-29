type here...
Glatteis in Oberpfalz: 50 Unfälle und Lkw-Umsturz auf B85 sorgen für Chaos
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Glatteis in Oberpfalz: 50 Unfälle und Lkw-Umsturz auf B85 sorgen für Chaos

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Oberpfalz. In der Nacht und am Morgen kam es in der Oberpfalz zu zahlreichen Glätteunfällen. Zwischen dem 28. Januar, 20:40 Uhr, und dem 29. Januar, 09:45 Uhr, registrierte die Polizei insgesamt 50 Verkehrsunfälle, überwiegend mit Sachschaden. Laut aktuellem Sachstand wurden fünf Personen leicht verletzt.

Verteilung der Unfälle auf Landkreise

Die Unfälle verteilten sich wie folgt auf die Landkreise:

  • Landkreis Regensburg: 12
  • Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab: 10
  • Landkreis Tirschenreuth: 7
  • Landkreis Amberg-Sulzbach: 7
  • Landkreis Schwandorf: 7
  • Landkreis Cham: 4
  • Landkreis Neumarkt i.d. OPf.: 3

Schwerer Unfall auf der B85

Ein schwerwiegender Unfall ereignete sich auf der B85 bei Edelsfeld gegen 4 Uhr morgens. Ein Lastwagen kippte wegen Glatteis um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Der LKW war mit Lebensmitteln beladen. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die B85 ist derzeit komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern.

Autounfall auf der A93 bei Schwandorf

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen um 07:10 Uhr auf der A93 nahe der Anschlussstelle Schwandorf Nord in Richtung Regensburg. Ein weißes Auto fuhr wegen der Witterungsverhältnisse auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf und flüchtete. Das betroffene Fahrzeug blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen und war nicht mehr fahrbereit, was eine kurzfristige Sperrung der Autobahn erforderte. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/4301-821 oder der 110 zu melden.

Im Laufe der Nacht ereigneten sich über die gesamte Region hinweg Unfälle, wobei der Schwerpunkt am Donnerstagmorgen lag. Die Oberpfälzer Polizei legte besonderen Wert auf eine schnelle Absicherung der Unfallstellen und zeitnahe Verkehrsmeldungen, um weitere Gefährdungen zu vermeiden. Auch bei schwierigen Wetterbedingungen ist die Polizei mit erhöhter Aufmerksamkeit und verstärkten Kräften im Einsatz, um Sicherheit zu gewährleisten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeipräsidium Unterfranken

16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise

0
MAINASCHAFF, LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...

Neueste Artikel