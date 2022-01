„Glaube an uns und unseren Gemeinschaftssinn“ | Die Neujahrsansprache der Augsburger Oberbürgermeisterin

Am Jahresende blickt Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber zurück, auf die Errungenschaften der letzten zwölf Monaten. Und sie spricht über Ereignisse, Pläne und die großen Themen im kommenden Jahr: Kanu-WM 2022, Schulsanierungen, bezahlbarer Wohnraum, Digitalisierung, Kitas & Pflege sowie Bürgerbeteiligung.

„Ich bin tief in mir davon überzeugt und vertraue darauf, dass 2022 ein Jahr wird, in dem wir alle gemeinsam die Herausforderungen angehen können, weil ich an uns und unseren Gemeinschaftssinn glaube“, so die Oberbürgermeisterin.

Augsburgs Weltkulturerbe, eine über Jahrhunderte gewachsene Stiftungskultur, eine vielfältige Kulturszene und ein großes Engagement fürs Ehrenamt seien nur einige von vielen Belegen für Augsburger Kreativität und Erfindergeist: „Sie, die Augsburgerinnen und Augsburger, zeigen immer wieder aufs Neue Ihre Stärke, und jede und jeder von Ihnen kann stolz sein, Teil dieser Stadtgemeinschaft zu sein.“