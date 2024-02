Glück im Unglück für Augsburger Panther Trevelyan?

Der Augsburger Panther TJ Trevelyan wurde im Spiel bei den Löwen Frankfurt von einem Puck im Gesicht getroffen. Er musste verletzt in die Kabine, böse Befürchtungen machten sich breit. Jetzt keimt Hoffnung auf.

Es war die 26. Spielminute im Kellerduell der Augsburger Panther bei den Löwen Frankfurt, der AEV war im Powerplay. Wie so oft in dieser Saison stand Clublegende im Zentrum des Geschehens, als er vom Schuss seines Mannschaftskameraden Hakulinen im Gesicht getroffen wurde. Das bald 40-jährige Urgestein musste in die Kabine und kehrte nicht auf das Eis zurück. Böse Befürchtungen machten sich breit. Setzt eine schlimme Verletzung, möglicherweise ein Kieferbruch, das Ende unter der starken Saison mit bisher 14 Toren und acht Vorlagen?

Von den Panthern hieß es noch am Freitag, dass Untersuchungen anstehen werden, am Samstag kam dann eine zarte Entwarnung. Team-Zahnärztin Roswitha Merk hatte sich Augsburgs Nummer 24 angesehen und konnte eine schwere Gesichtsverletzung ausschließen.

Ob Trevelyan im Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen Wolfsburg mitwirken kann, konnte man noch nicht mitteilen.

TJ trägt sich in die Geschichtsbücher ein

Ohne den Gesichtstreffer hätte es im Hause Trevelyan Grund zum Feiern gegeben. Eine Sekunde vor Ende des ersten Drittels hatte der Deutsch-Kanadier seinen 146 DEL-Treffer erzielen können. Trevelyan trug sich mit diesem Tor endgültig in die Geschichtsbücher ein, schließlich überflügelte er damit Ernst „Gori“ Köpf als besten Augsburger Erstliga-Torschützen aller Zeiten.