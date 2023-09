„Glücklich über den Sieg, aber nicht hundertprozentig zufrieden“ – die Stimmen zum 2:1 Heimsieg des FCA gegen Mainz

Am fünften Spieltag landete der FC Augsburg den ersten Saisonsieg. Nach einem 0:1-Rückstand ebnete ein Demiorvic-Doppelpack den Weg. Auch eine halbe Stunde in Unterzahl brachte den FCA gegen schwache Mainzer nicht mehr von der Spur ab. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Ermedin Demirović: „Wir haben in den letzten Wochen viel einstecken müssen, aber weiter hart an uns gearbeitet und immer weitergemacht. Jetzt sind wir überglücklich über die drei Punkte, die wir uns einfach verdient haben. Es war ein Arbeitssieg und dass wir es in Unterzahl über die Zeit gebracht haben, gibt uns noch einmal einen Extra-Push. Mainz hat es zu Beginn gut gemacht, da waren wir noch nicht auf dem Platz. Dass der zweite Treffer nicht gezählt hat, war dann ein Hallo-Wach-Effekt für uns. Mich persönlich freuen die beiden Treffer natürlich sehr, letzte Woche habe ich noch ein Riesending liegengelassen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, der uns in den kommenden Wochen beflügeln wird.“

Jeffrey Gouweleeuw: „Man hat heute gesehen, dass es in so einem Spiel nur über die Einstellung geht. Wir wussten, dass das kein schönes Spiel werden könnte, weil es für beide Teams sehr wichtig war. Es war dann alles drin im Spiel und auch nach der Roten Karte hat man gespürt, dass wir als Team zusammenstehen. Es war sehr kampfbetont, aber ich freue mich heute einfach nur über den Sieg. Das war ein guter Schritt in die richtige Richtung.“