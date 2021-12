„Glückliche Kinder, zufriedene Eltern“ | Das Family Resport & Spa Schneeberg ist ein Südtiroler Spitzenhotel

Anzeige | Südtirol ist und bleibt eines der beliebtesten Reiseziele der Bayern. Zumeist denkt man dabei an das Meraner Land, an Bozen und den Kalterer See. Südtirol hat aber noch viel mehr zu bieten. Ein besonders herrlicher Flecken Erde ist die Drei-Täler-Gemeinde Ratschings.

Einfach mal abschalten. Berge und Natur, die typische Südtiroler Gemütlichkeit, gutes Essen und herausragende Weine. Südtirol hat viel zu bieten und ist deshalb eines der beliebtesten Reiseziele der Bayern. Besonders häufig werden das Meraner Land, die Dolomiten, der Kalterer See und das Vinschgau angesteuert. Doch Südtirol hat noch viel mehr zu bieten. Die Region um Sterzing zum Beispiel. Auch der Verfasser dieser Zeilen hat sich auf der Suche nach Erholung in diesen schönen Winkel aufgemacht. Gefunden hatte er sie im Ridnauntal, genauer gesagt in Ratschings.

Als „Homebase“ wurde im Family Resport & Spa Schneeberg im dazugehörigen Jaufental, genauer im Ortsteil Mittertal eingecheckt, umgeben von einer Bilderbuchlandschaft aus Bergen, blühenden Almwiesen und abwechslungsreichen Wäldern. Abseits der großen hektischen Welt begann die Erholung schon auf den letzten Metern bis zum Ziel. Herrlich!

Viel für die ganze Familie zu bieten

Dort angekommen sollte sich schnell herausstellen, dass die Drei-Täler-Gemeinde bestehend aus dem Ridnaun-, Ratschings- und Jaufental einiges für die gesamte Familie zu bieten hat. Unzählige Wanderwege durch beinahe unberührte Natur und eine Vielzahl spannender Ausflugsziele bieten für Jedem das Richtige.

Auf 1850 Metern angekommen geht es auf einen schönen Erlebnis-Wanderweg. Die sogenannte Ratschinger „BergerlebnisWelt“ ist auch mit kleinen Kindern gut zu bewältigen. Verschiedenste Attraktionen und Lehrtafeln sorgen, neben der Blumenpracht der satten Almwiesen, für die nötige Abwechslung für die kleinen Wanderer. Als Belohnung lockt ein toller Waldspielplatz.

Beeindruckendes Naturdenkmal Gilfenklamm

Doch auch das Naturdenkmal Gilfenklamm ist von Anfang Mai bis Anfang November eine absolute Empfehlung. Ein 2,5 km langer Wanderweg führt über zahlreiche Hängebrücken und Treppen entlang des reisenden Ratschingser Bachs in rund einer Stunde durch eine so wohl einzigartige Kulisse. Atemberaubende Blicke in die Tiefe lassen die Ehrfurcht vor den Bergen und den Gewalten der Natur wachsen. Oben angekommen kann man sich mit einer Brotzeit im Gasthaus stärken, wer den Rückweg nicht zu Fuß angehen möchte findet dort eine Bushaltestelle. Wer noch nicht genug hat, startet direkt am Gasthof auf den Pfeifer-Huisile-Weg. Auf 10 Informationstafeln mit Bildern und Geschichten entlang des Weges erfährt man dort die Geschicht einer der bekanntesten Tiroler Sagengestalten. Der humorvolle Pfeifer Huisele gilt als zweiter Till Eulenspiegel.

Nicht nur die zahlreichen Wander- und Montainbikewege laden zur Aktivität ein. Im Winter besteht direkt ab dem Hotel die Möglichkeit sich auf schöne Langlauftouren zu begeben. Auch und gerade im Winter ist das Angebot sehr reichhaltig. Zwei familienfreundliche Skigebiete befinden sich in der unmittelbaren Nähe, sieben Rodelbahnen und Winterwanderwege, dazu die Möglichkeit sich im Biathlon zu versuchen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Nicht nur die Natur lockt

Die Region hat aber noch viel mehr zu bieten, als „nur“ die wunderbare Natur und Südtiroler Bergwelt. Die Fuggerstadt Sterzing birgt neben den alpinen Highlights versteckte kulturelle Seiten. Das historische Zentrum mit seiner malerischen Fußgängerzone rund um die Heilig Geist Kirche und das Rathaus, sowie den zahlreichen historischen Stadthäusern lädt zum Flanieren ein.

Eine gute halbe Stunde entfernt lässt sich unter anderem auch das schöne Brixen besuchen, der Sitz des Südtiroler Bischofs.

Fuggerstadt?

Fuggerstadt? Ja, auch die Stadt im Eisacktal war einst Sitz des Fuggerimperiums, das von hier aus seine Bergbaugeschäfte in der Region steuerte. Bis Anfang 1663 hielten die Fugger unter anderem Anteile am Bergwerk im Schneeberg, einem der ehemals höchstgelegenen Bergwerke Europas.

Heute lädt wenige Minuten vom Family Resport & Spa Schneeberg entfernt ein sehenswertes Schaubergwerk, die BergbauWelt in Maiern bei Ridnaun, zum Eintauchen in die Welt der Knappen ein. Ein interessanter Ausflug für die gesamte Familie.

Perfekter Ausgangpunkt, das Family Resport & Spa Schneeberg

Für die spannenden Ausflüge bietet das Family Resport & Spa Schneeberg im Ridnauntal einen perfekten Ausgangspunkt. Der einzigartige 8000 qm große Wellness-, Beauty- und Spabereich mit modernem Hallenbad und einigen Saunen bieten reichlich Möglichkeiten sich zu entspannen. 2022 wird ein weiterer großzügiger Adults-only-Bereich zu Verfügung stehen.

Die Kinder können unterdessen im grandiosen Acquapark Bergiland mit vier spannenden Wasserrutschen oder auch großzügigen Indoor-Spielbereich mit Kletterhalle und vielem mehr toben. Bei gutem Wetter stehen im Hotel eigenen Outdoorbereich ein Spielplatz, Trampoline, ein Fußballfeld, eine Minigolf-Anlage und sogar ein Streichelzoo zur Verfügung. Zahlreiche hoteleigene Freizeiteinrichtungen (Bowlingbahn, Hoteldisko…) bieten zudem große Abwechslung für kleine und große Gäste.

Bevor man sich anschließend endgültig in den großzügigen Zimmern des 4-Sterne-Hotels zurückzieht, können die „Energiespeicher“ beim in der 3/4 Pension inkludierten Wahlmenü wieder aufgeladen werden. Auf den Tisch kamen dabei ausgewählte Produkte aus Südtirol und Italien. Die Mischung aus mediterranem Flair mit typischen Nudelgerichten und zartem Tiramisu und dem Herzhaften der Südtiroler Küche mit Schlutzkrapfen oder Speckknödelsuppe wissen zu überzeugen. So lässt sich in den abwechslungsreich – von traditionell bis modern – gestalteten Speisezimmern der Tag perfekt abgerundet werden.

Natürlich ist das Hotel auf die aktuellen Corona-Maßnahmen eingestellt. Auch die Gäste sollten sich vor der Anreise über die in Südtirol aktuellen gültigen „Spielregeln“ erkundigen.

Das Family Resport & Spa Schneeberg kann insgesamt jede Menge Punkte sammeln, wird seinem Motto „Glückliche Kinder, zufriedene Eltern“ zu jedem Zeitpunkt gerecht. Nur eines kann man auch dort nicht ändern, irgendwann war die Zeit für die Heimreise gekommen.

Schon die Fahrt hat viel zu bieten

Für die Fahrt zum und vom Family Resport & Spa Schneeberg bietet sich von Augsburg aus die Fahrt über die landschaftlich schöne Deutsche Alpenstraße und die Brenner Landstraße an. Das Hotel ist über diese Strecke ebenso gut zu erreichen, wie via Brennerautobahn. Die Fahrt über die maut- und Autobahn-freien Strecken dauert ca. 1 Stunde länger, als über die Autobahn. Meist gleicht der Stau dies aber wieder aus.

Wer die Fahrt in Etappen unterteilen und weniger gestresst heimkommen möchte, kann u.a. in Innsbruck Station machen. Neben einer Besichtigung der schönen Stadt bietet sich gerade für Familien ein Ausflug in den Alpenzoo an (eigener Beitrag).

Unterstützt wurde dieser Beitrag durch die freundliche Einladung des Family Resport & Spa Schneeberg in Maiern.