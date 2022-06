Glücklicher Presse Augsburg-Gewinner darf als erster im Legoland NINJAGO-Quartier schlafen

Seit 2017 trainieren kleine und große Besucher im LEGOLAND® Deutschland ihre Ninja-Fähigkeiten und unterstützen die NINJAGO® Helden bei ihren Missionen in spannenden Fahrgeschäften. Jetzt hat der Familienfreizeitpark im bayerisch-schwäbischen Günzburg das Ninja-Erlebnis auf das angrenzende LEGOLAND Feriendorf erweitert: Pünktlich zu Pfingsten hat das NINJAGO Quartier ganz offiziell seine Tore eröffnet und bietet mit 72 Familienzimmern weiteren 288 Gästen Platz.

Ab sofort können Besucher nicht nur tagsüber in die ninjatastische Welt ihrer Helden eintauchen – auch Schlummern wie die beliebten NINJAGO Helden in Zimmern im asiatischen Flair ist ab jetzt möglich. Neben dem neuen Hotel hat auch die NINJAGO Familie im LEGOLAND Deutschland Zuwachs bekommen: einen überlebensgroßen Meister Wu. Auf Ninja-Art öffnete er gemeinsam mit LEGOLAND Geschäftsführerin Manuela Stone das Portal zum neuen Übernachtungsquartier. Künftig leitet der Sensei die LEGOLAND Ninjas an und

steht für schöne Erinnerungsfotos mit den Besuchern im Park bereit.

Presse Augsburg-Gewinner-Familie darf schon einen Tag früher ins Ninjago-Quartier

Pünktlich zur Jubiläumssaison macht sich das LEGOLAND Deutschland selbst und seinen

Gästen ein ganz besonderes Geschenk: Mit der Eröffnung des neuen Übernachtungsbereichs NINJAGO Quartier ziehen die NINJAGO Helden ins Feriendorf ein! Michael ist großer Lego NINJAGO-Fan und weil seine Mutter beim Gewinnspiel von Presse Augsburg gewonnen hatte, durfte er sogar schon einen Tag vor allen anderen Besuchern in das neue Quartier einziehen. Die Freude bei dem jungen Augsburger und seiner Familie war entsprechend groß.

Fotos: Von Michaels Vater 1 von 3

Tagsüber im Park in Lloyd’s Spinjitzu Spinner wirbeln (dies war eher etwas für seine Eltern), abends Zähne putzen mit Nya & Kai und einschlafen neben Meister Wu – ein rundum gelungenes Paket für jeden NINJAGO Fan, nicht nur für Michael.

Auf 27 m2 bieten das Elternschlafzimmer mit Kingsizebett, ein separates Kinderzimmer mit

Etagenbett sowie ein Badezimmer einer vierköpfigen Familie Platz. Ein eigener Balkon

bzw. Terrasse laden zum gemütlichen Ausklang des Abends mit Blick auf den coolen Ninja-

Kletter-Spielplatz ein.

Klimafreundliche Erweiterung des Feriendorfs

Die vier zweistöckigen Gebäude entsprechen mit dem KfW40 Plus-Standard einer

besonders energiesparenden Bauweise, verlieren so kaum Wärme und decken den

geringen Bedarf höchst effizient und nachhaltig durch Photovoltaik-Anlagen auf den

Dächern. Mit dem Quartier im asiatischen Stil gewinnt das LEGOLAND Feriendorf eine

weitere außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit, die nicht nur Ninja Fans begeistern

wird.

Fotos: Legoland 1 von 4

„Unser LEGOLAND Feriendorf und auch unsere Hotelpartner sind sehr gut ausgelastet und

bereits nächstes Jahr wartet ein komplett neuer Themenbereich auf die Gäste. Daher war

die Erweiterung des Übernachtungsangebots ein wichtiger Schritt für uns“, erklärt

LEGOLAND Geschäftsführerin Manuela Stone. Gemeinsam mit dem neuen Maskottchen

Meister Wu eröffnete Stone feierlich das Portal zum NINJAGO Quartier. „Diesen Ninja-Move

habe ich vorher extra geübt! Mich freut riesig, dass wir mit der heutigen Eröffnung nun

eine einzigartige Thematisierung zu unseren Unterkünften zählen dürfen, welche

wahnsinnig beliebt ist und mit Sicherheit unzählige Kinderherzen höherschlagen lässt.“

Neben den drei Burgen, dem 2018 eröffneten Pirateninsel Hotel, Themenzimmern und

Campingfässern erweitert das NINJAGO Quartier die Bettenkapazität um 9%. Die

Gesamtkapazität im LEGOLAND Feriendorf inklusive Campingplatz steigt somit von 2644

auf 2836 Übernachtungsgäste.

Ninja-Erlebnisse im Park und bei der einzigartigen LEGOLAND Parade

Passend zu der Eröffnung des Quartiers im Feriendorf finden am Samstag auch im Park

Aktivitäten rund um das Thema NINJAGO statt. Kleine Ninja-Anwärter können unter

Anleitung von Ninja Warrior Teilnehmer Christian Balkheimer ihr Können in einem Parcours

unter Beweis stellen. Asiatische Windfiguren und Taiko-Trommler sorgen für die passende

Atmosphäre.

Tipp: Meister Wu wird ab Ende Juni ebenfalls mit einem eigenen Wagen in der LEGOLAND

Parade vertreten sein. In der Jubiläumssaison kann dieser bunte Paradezug mit liebevoll

designten Themenwagen und tänzerischen Show Acts an den Wochenenden, Feiertagen

und in den Ferien bestaunt werden. Die LEGOLAND Saison steckt voller Überraschungen

und Neuheiten – im Park und im Feriendorf. Weitere Infos zur Parade und den Events in

der Jubiläumssaison gibt es online unter www.LEGOLAND.de/20-Jahre.